Zaradi koronavirusa umrlo že več kot 200 ljudi

Virus je na Kitajskem zahteval že 213 življenj, okuženih je že skoraj deset tisoč ljudi, prva primera okužbe so v četrtek potrdili tudi v Italiji. Potem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v četrtek zaradi novega koronavirusa razglasila globalne izredne zdravstvene razmere, so ZDA državljanom odsvetovale potovanja na Kitajsko.

Ameriško zunanje ministrstvo je nekaj ur po odločitvi WHO o razglasitvi novega koronovirusa za grožnjo globalnemu javnemu zdravju opozorilo pred potovanji na Kitajsko dvignilo na najvišjo raven. Svojim državljanom svetuje, naj "ne potujejo na Kitajsko" zaradi virusa, ki se je razširil v več kot 20 držav po svetu, poroča STA.

Direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je izpostavil, da jih skrbi morebitna širitev virusa v države s šibkimi zdravstvenimi sistemi. Foto: Reuters Odločitev za najvišjo stopnjo preplaha so strokovnjaki WHO sprejeli po prvih - skupno osmih - potrjenih primerih prenosa okužbe s človeka na človeka zunaj Kitajske. Direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je ob tem poudaril, da ne gre za nezaupnico Kitajski, temveč jih skrbi morebitna širitev virusa v države s šibkimi zdravstvenimi sistemi, poroča STA.

V WHO prepričani, da Peking lahko omeji širitev virusa

Kar 99 odstotkov do zdaj potrjenih primerov okužb je na Kitajskem, in to večinoma v pokrajini Hubei. V WHO so prepričani, da je Peking sposoben omejiti širjenje virusa. Razglasitev globalnih izrednih razmer pa WHO omogoča, da države, ki to potrebujejo, podpre pri okrepitvi nadzora bolezni in jih pripravi na morebitne okužbe, navaja britanski BBC.

Ghebreyesus je pohvalil izredne ukrepe Kitajske in poudaril, da ni razlogov za omejevanje trgovine z njo ali potovanj na Kitajsko. Kljub temu so ZDA, pa tudi Japonska, svojim državljanom potovanja na Kitajsko odsvetovale. Številna tuja podjetja, med njimi Ikea, so v preteklih dneh zaprla svoje podružnice na Kitajskem.

Po Franciji, Nemčiji in Finski so medtem v četrtek prva primera okužbe s koronavirusom potrdili tudi v Italiji. Gre za kitajska turista iz mesta Wuhan, kjer se je virus pred mesecem dni prvič pojavil. V Italiji sta potovala v organizirani skupini. Kot prva članica EU je Italija zaprla letalski promet s Kitajsko, še poroča STA.

Ghebreyesus je pohvalil izredne ukrepe Kitajske. Foto: Reuters

Koronavirus naj bi ugodno vplival na ameriško gospodarstvo

Izbruh koronavirusa na Kitajskem bo imel po mnenju ameriškega ministra za trgovino Wilbura Rossa ugoden vpliv na ameriško gospodarstvo. "Mislim, da bo to pomagalo vračanju delovnih mest v Severno Ameriko. Nekaterih v ZDA, nekaterih verjetno tudi v Mehiko," je dejal Ross za televizijo Fox News.

Ross meni, da bodo morala zdaj podjetja pri svojih poslovnih odločitvah upoštevati tudi epidemijo. Foto: Reuters Ross je zatrdil, da ne slavi te nesreče, a dejstvo je, da bodo morala zdaj podjetja pri svojih poslovnih odločitvah upoštevati tudi ta dejavnik, je pojasnil. Ameriško ministrstvo za delo je temu dodalo, da je najpomembneje to, da se virus spravi pod nadzor in da se pomaga žrtvam, poroča STA.

Gospodarski svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa in nekdanji televizijski voditelj na CNBC Larry Kudlow pa je zatrdil, da ne gre za trgovino ali delovna mesta. "Predsednik sočustvuje s položajem, v katerem se je znašla Kitajska. Grožnja s smrtjo velikega števila ljudi je grozna. Želimo le pomagati," je dejal Kudlow.