Noro povpraševanje po zaščitnih maskah: ponekod jih že zmanjkuje

Medtem ko v Aziji in počasi že drugod po svetu grozi koronavirus, je v Sloveniji trenutno glavna gripa. Za zdaj kroži predvsem med otroci, kar se pozna predvsem v velikem osipu v šolah, kjer je ponekod prisotnih le nekaj učencev. V UKC Ljubljana pričakujejo, da bodo v prihodnjih tednih na udaru starejši.

Strah oziroma preventiva pred gripo in drugimi prehladi se je v lekarnah močno povečalo povpraševanje po zaščitnih maskah. Kot so nam povedali v Lekarni Ljubljana je povpraševanje po zaščitnih maskah v zadnjem tednu 10-krat večje kot v enakem obdobju lani.

"V določenih enotah je zaloga pošla, vendar je možno maske zaenkrat donaročiti," odgovarjajo na vprašanje, ali v določenih enotah res že zmanjkalo zaščitnih mask.

Maska drži dve uri

Na UKC Ljubljana opozarjajo, da je uporaba zaščitnih mask smiselna v kakšnih čakalnicah, zdravstvenih domovih in v primeru, ko pride posameznik na pregled ali na urgenco. Ob tem Tatjana Mrvič, vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, dodaja, da zaščitna maska ščiti do dve uri, če jo ima posameznik nenehno na sebi, tako, ko jo sname, pa je za v smeti.

Do ponedeljka so v UKC Ljubljana hospitalizirali 206 bolnikov z gripo, na oddelkih za intenzivno nego 28, z RSV 184 ljudi, na intenzivni 24. V zadnjih dveh dneh so sprejeli dodatnih vsaj 70 bolnikov z gripo in 45 bolnikov z RSV.

Inkubacijska doba novega koronavirusa, ki je izbruhnil na Kitajskem, je povprečno 5,2 dneva, a se med bolniki močno razlikuje, so ugotovili kitajski strokovnjaki. Virus, ki se je razširil v vse kitajske pokrajine in tudi drugod po svetu, je do zdaj zahteval 170 življenj, okuženih je 7700 ljudi.