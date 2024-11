Ekstremen porast okužb v slovenskih bolnišnicah

V bolnišnicah po Sloveniji je naraslo število bolnikov z atipičnimi pljučnicami, ki jih povzroča bakterija Mycoplasma pneumoniae. Po poročanju Dnevnika letošnja sezona še posebej izstopa. Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana so letos do vključno preteklega četrtka zdravili 353 bolnikov z dokazano okužbo z omenjeno bakterijo, kar je skoraj petkrat več kot v enakem obdobju pred pandemijo, v primerjavi z enakim obdobjem v letih 2017/2018 pa kar desetkrat več.

Večina obolelih, ki so jih zdravili, je mlajših od 18 let, povečano število otrok s to diagnozo pa so zaznali tudi na pulmološkem oddelku ljubljanske pediatrične klinike. Mojca Rožič z infekcijske klinike UKC Ljubljana je za Dnevnik pojasnila, da je število okužb lahko naraslo zaradi nefarmakoloških ukrepov preprečevanja okužb med samo pandemijo covida-19 in zmanjšanja čredne imunosti v populaciji, predpostavljajo pa tudi, da zdaj kroži drugačen genotip bakterije kot pred pandemijo.

Kakšni so simptomi in kako poteka zdravljenje?

Večina otrok tovrstno pljučnico preboli kot blago bolezen, kar pomeni, da zadostuje ambulantna obravnava, če potrebujejo dodatek kisika, pa jih obravnavajo v bolnišnici. Atipično pljučnico, ki jo povzroča Mycoplasma pneumonia, zdravijo z antibiotiki. Inkubacijska doba traja od enega do štirih tednov, okužba pa se s človeka na človeka prenaša kapljično ob kašljanju ali kihanju.

Mojca Rožič je za Dnevnik povedala, da so simptomi atipične pljučnice povišana telesna temperatura, ki traja več dni, slabo počutje in utrujenost, bolniki pa lahko tudi oteženo in pospešeno dihajo.

Zdravijo tudi bolnike s covidom-19

Poleg bolnikov z atipičnimi pljučnicami v UKC Ljubljana v tem obdobju zdravijo tudi bolnike s covidom-19, so še navedli na Dnevniku, pojavljajo se tudi druge okužbe dihal, na primer z rinovirusom. Nekaj bolnikov je to jesen že prebolevalo gripo, okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), ki najbolj ogroža dojenčke in starostnike, pa se še ne pojavljajo. V nadaljevanju jesensko-zimske sezone pričakujejo porast okužb, zato svetujejo dodatno previdnost.