Epidemiologinja in nacionalna koordinatorica programa cepljenja s centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič Vitek je na današnji novinarski konferenci poudarila, da vsako leto za gripo zboli od pet do deset odstotkov oziroma med sto tisoč in dvesto tisoč prebivalcev. Kot so poudarili, s cepljenjem najprej zaščitimo sebe, ob tem pa tudi svoje bližnje in zvišujemo delež precepljenosti v populaciji.

Kdo naj se cepi?

Cepljenje proti gripi je brezplačno, posebej pomembno pa je, da se cepijo starejši, kronični bolniki, majhni otroci, nosečnice in osebe z izrazito povečano telesno težo. Cepljenje priporočajo tudi vsem z večjim tveganjem za okužbo na delovnem mestu, predvsem zdravstvenim delavcem, in tistim, ki so pri delu v stikih z drugimi ljudmi, kot so zaposleni v vzgoji in izobraževanju.

Cepljenje ob zmanjšanem tveganju za težji potek bolezni zmanjšuje tudi tveganje za hospitalizacijo in smrt zaradi gripe.

"Pomembno je, da se cepimo vsako leto, ker se virusi gripe spreminjajo in je vsako leto cepivo pripravljeno na način, da vsebuje oziroma pokrije tiste viruse, za katere Svetovna zdravstvena organizacija predvidi, da bodo krožili v naslednji sezoni," je spomnila Grgič Vitek.

Precepljenost je v Sloveniji zelo nizka

Opozorila je, da je precepljenost proti gripi v Sloveniji žal zelo nizka, v najboljših sezonah okoli deset odstotkov. "Še bolj skrb vzbujajoče je, da je nizka precepljenost tudi med starejšimi," je povedala. Svetovna zdravstvena organizacija za starejše od 65 let priporoča precepljenost okrog 75 odstotkov, v Sloveniji pa se je lani cepilo le 17 odstotkov starejših od 65 let.

Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Tatjana Mrvič je dodala, da gripa "ni navadna viroza", ampak jo lahko spremljajo številni zapleti. Pri majhnih otrocih so to običajno dehidracija, vročinski krči, vnetje srednjega ušesa in pljučnica. Pri starostnikih, sploh kroničnih bolnikih, lahko pride do zapletov na dihalih, kot je pljučnica, ali bakterijskih okužb. V sezoni gripe je v UKC Ljubljana povprečno hospitaliziranih med 500 in 600 bolnikov.

Cepivo so že razdelili v cepilne centre, cepiti pa se je med drugim mogoče v ambulantah družinskih zdravnikov, v cepilnih centrih in na območnih enotah NIJZ.

Hkrati s cepljenjem proti gripi na NIJZ priporočajo tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam, ki je brezplačno za kronične bolnike in starejše od 65 let, opravi pa se enkrat. Svetujejo tudi cepljenje proti covid-19.