Umrl zdravnik, ki je opozarjal na smrtonosni virus

Kitajski zdravnik, ki je ob začetku širjenja koronavirusa svoje prijatelje in zdravnike opozarjal na njegovo nevarnost, oblasti pa so ga zaradi tega zaslišale, je tudi sam umrl zaradi okužbe z virusom.

Zaradi koronavirusa je na Kitajskem po zadnjih podatkih umrlo že več kot 560 ljudi, okuženih pa jih je več kot 28 tisoč. Eden od prvih, ki so na začetku opozarjali na širjenje virusa, je bil tudi kitajski zdravnik Li Wenliang.

Opozoril svoje kolege, nato ga je obiskala policija

Li je bil zaposlen v bolnišnici v Wuhanu, mestu, kjer je virus izbruhnil in zahteval največ smrtnih žrtev, nato pa se razširil tudi v druge kitajske province in po svetu. Konec lanskega leta, 30. decembra, je Li kolege zdravnike opozoril na nevarnost novega virusa.

Nekaj dni za tem ga je obiskala policija, saj so želele tamkajšnje oblasti novice o virusu zadržati zase. Mesec dni pozneje je svojo zgodbo o tem objavil z bolniške postelje, saj je 34-letnik tudi sam zbolel, poroča BBC.

Foto: Reuters

Kot je zapisal, se je konec lanskega leta srečal s sedmimi bolniki, ki so imeli virus, podoben sarsu. Tridesetega decembra je zato svojim zdravniškim kolegom poslal sporočilo v skupino in jih opozoril, da naj nosijo zaščitna oblačila in se tako obvarujejo pred okužbo. Le štiri dni za tem je imel zaslišanje na policiji, kjer so mu očitali, da širi lažne informacije.

Desetega januarja je začel kašljati, dan pozneje je dobil vročino, nato pa so ga čez dva dni sprejeli v bolnišnico. Tridesetega januarja, ko je objavil tudi svojo izpoved, so mu povedali, da se je okužil s koronavirusom. Po poročanju kitajskih medijev je Li danes umrl.