Zaradi novega koronavirusa že skoraj 500 smrtnih žrtev

Zaradi novega koronavirusa je v torek v kitajski provinci Hubei umrlo 65 ljudi, so potrdile kitajske oblasti. Od konca decembra je virus na Kitajskem terjal že najmanj 490 smrtnih žrtev, več kot 24.300 oseb je okuženih. Nove okužbe so potrdili tudi na ladjah za križarjenje pred obalo Japonske in Hongkonga.

Med 65 žrtvami, ki so umrle zaradi novega koronavirusa, ki povzroča nenavadno obliko pljučnice, jih je 49 umrlo v Wuhanu, epicentru izbruha. V zadnjem dnevu so sicer na novo potrdili več kot 3.000 okužb. Doslej so okužbe potrdili v še okoli 25 državah ter po eno smrtno žrtev na Filipinih in v Hongkongu, poroča STA.

Na ladji bodo ostali v izolaciji 14 dni

Japonske oblasti so danes potrdile deset novih okužb pri potnikih ladje za križarjenje, ki je obstala pred obalo Japonske. Ladja s 3.711 ljudmi na krovu je v karanteni, trenutno pa še pregledujejo preostale potnike. Na ladji bodo v izolaciji ostali 14 dni.

Tri okužbe so potrdili tudi na ladji za križarjenje, ki je trenutno v pristanišču v Hongkongu, kamor je prispela, potem ko so vplutje zavrnile tajvanske oblasti. Tri osebe so prepeljali na zdravljenje, več kot 20 članov posadke, ki so kazali simptome okužbe, pa pregledujejo, piše STA.

Medtem še vedno nadaljujejo evakuacije tujih državljanov iz Wuhana

Iz Kitajske proti ZDA je na dveh letalih 300 Američanov, ki so jih pred tem pregledali. Že pred tem se je prejšnji teden v domovino vrnilo 195 Američanov, načrtujejo pa še en let. Letali je v Kitajsko poslala tudi Brazilija, ki namerava v domovino prepeljati svoje državljane.

Kitajska si sicer pospešeno prizadeva zajeziti širjenje okužbe. V vse več mestih veljajo dodatne omejitve in prepovedi. Največ mest v izolaciji je v provinci Hubei, kjer je več deset milijonov ljudi že skoraj dva tedna odrezanih od sveta. V zadnjih dneh so se izolaciji oz. omejitvam javnega prometa pridružila še druga mesta, med drugim v vzhodni provinci Zhejiang in severovzhodni provinci Heilongjiang, še navaja STA.