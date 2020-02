Zdravnik, ki je svaril pred smrtonosnim virusom, v enem dnevu umrl dvakrat #video

Kitajski zdravnik Li Wenliang, ki je ob začetku širjenja koronavirusa svoje prijatelje in zdravnike opozarjal pred smrtonosnim virusom, oblasti pa so ga zaradi tega prijele, je tudi sam umrl zaradi omenjenega virusa. Kitajski državni mediji so najprej potrdili Lijevo smrt, nato so zdravnika razglasili za živega, na koncu pa so spet poročali, da je Li umrl. Poročanje medijev, na katerega naj bi vplivali vladni uradniki, je v kitajski javnosti povzročilo veliko ogorčenja.

Li Wenliang je bil eden od prvih, ki so na Kitajskem opozarjali pred širjenjem koronavirusa. Zaposlen je bil v bolnišnici v mestu Vuhan, kjer je virus zahteval največ smrtnih žrtev ter se nato razširil tudi v druge kitajske province in po svetu. Konec lanskega leta je Li druge zdravnike opozoril na nevarnost novega virusa, a ga je nato pridržala policija, ker so kitajske oblasti novice o virusu hotele zadržati zase.

Coronavirus: Li Wenliang, doctor who alerted public to the outbreak, dies of the disease. https://t.co/9SNHwZVEjI — Jim Roberts (@nycjim) February 6, 2020

Opozarjal pred nevarnostjo, na koncu pa umrl zaradi virusa

Po poročanju BBC je Li, ki je med prvimi opozarjal pred novim smrtonosnim virusom, tudi sam umrl zaradi koronavirusa. Na družbenem omrežju Weibo, ki na Kitajskem velja za različico Twitterja, je novica o njegovi smrti sprožila veliko žalost ter jezo nad ravnanjem oblasti v boju proti virusu. Na spletu so se ob tem pojavile informacije, da je zdravnikova žena noseča in da naj bi rodila junija.

Mediji so ga najprej razglasili za mrtvega, potem pa za živega

Za veliko ogorčenja je v kitajski javnosti povzročilo poročanje kitajskih medijev o zdravnikovi smrti. Kitajski državni mediji so v torek zvečer po lokalnem času zdravnika najprej razglasili za mrtvega. Global Times, ki je sprva poročal o tem, da je zdravnik umrl, je nekaj ur kasneje zanikal svoje lastno poročanje, češ da je zdravnik prejel posebno terapijo, ki ga ohranja pri življenju.

Li Wenliang, the 34 year old Chinese doctor who first sounded alarm on the 2019 Novel Corona Virus, dies. He was never acknowledged for his effort but was instead questioned by Chinese Police for rumormongering. Reports say, his parents were also infected. pic.twitter.com/1OoyfCdeqU — Raffy Tima (@raffytima) February 6, 2020

Oblasti medijem naročile, naj poročajo, da je zdravnik živ

Po poročanju BBC so novinarji in zdravniki na kraju dogodka pojasnili, da so se v zgodbo vpletli kitajski vladni uradniki, ki so glavnim medijskim hišam naročili, naj poročajo, da je zdravnik še vedno živ. V petek zgodaj zjutraj po lokalnem času so nato mediji poročali, da zdravniki niso mogli rešiti Lijevega življenja.