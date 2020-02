Vplivneži, ki si všečke nabirajo s koronavirusom #foto

Medtem ko svet trepeta pred novim izbruhom koronavirusa, ki je od konca decembra na Kitajskem terjal že več sto smrtnih žrtev, več kot dvajset tisoč ljudi pa je okuženih, so tega vplivneži začeli izrabljati kot nov način za samopromocijo. Na Instagramu namreč pozirajo v kirurških maskah in zraven pripisujejo ključnik #coronavirus v upanju, da bo to povečalo priljubljenost njihovih objav na omenjenem omrežju.

Vplivneži so se te dni znova znašli pod plazom kritik, potem ko so začeli smrtonosni virus, ki je decembra izbruhnil v 11-milijonskem mestu Wuhan na Kitajskem, izrabljati za namene samopromocije in povečanje priljubljenosti. Instagram je namreč preplavljen z objavami tako znanih kot manj znanih vplivnežev, ki si s pomočjo ključnika #coronavirus poskušajo pridobiti sledilca ali dva več, všečke in komentarje.

S ključnikom je povezanih več kot 377 tisoč objav in trenutno je to ena najbolj iskanih besed v iskalniku, zato ne preseneča, da nekateri svoje objave označijo s #coronavirus, čeprav virus ni nikakor povezan z njihovo objavo.

"To ni smešno, ljudje dejansko umirajo"

Nemški vplivnež, ki deluje pod uporabniškim imenom Fitnessoskar, je virus izkoristil za objavo fotografije, na kateri se poljublja s svojim dekletom med počitnicami na Tajskem. Ob tem seveda ni pozabil posvariti, da je uporaba kirurške maske ključna za učinkovito preventivo. Kot je še pojasnil, se na javnih krajih poljublja zgolj in izključno z njo.

"Ni naju strah novega koronavirusa, vendar vseeno uporabljava kirurške maske, tako kot 90 odstotkov prebivalcev na Tajskem. Še vedno uživava na počitnicah in upava, da se ta beda kmalu konča," je med drugim zapisal in pripel povezavo do svojega kanala na YouTubu in posnetka, na katerem bolj podrobno razloži, kakšne so trenutne razmere na Tajskem in ali je v teh sploh vredno potovati v Azijo.

Ker pa vplivnežem včasih manjka samonadzora in empatije, so tu na srečo "navadni" uporabniki družbenih omrežij, ki se zavedajo, da smrtonosni virus nikakor ni primeren za lastno promocijo in zadovoljitev osebne nečimrnosti. "Kakšen nespameten način si si izbral za promocijo." "Neokusna objava. Ljudje umirajo zaradi virusa, ti pa ga izrabljaš za lastno priljubljenost." To sta le dva od številnih komentarjev, ki se s takšnim načinom delovanja vplivnežev ne strinjata.

Pretekli škandal ga ni izučil

Pod plazom kritik se je znašel tudi zdaj že stari znanec škandalov, youtuber Logan Paul. Ta je pred dvema letoma v svojem vlogu na YouTubu nazorno prikazal truplo iz japonskega gozda samomorov, zaradi česar se je za slab mesec umaknil z družbenih omrežij.

Očitno pa je, da se iz svoje pretekle napake ni kaj dosti naučil, saj je na Instagramu postregel z neprimerno fotografijo, pod katero je pripisal: "Odje***, koronavirus." V nasprotju z Nemcem Paul ne nosi kirurške maske, temveč kar plinsko.

Maska kot novi modni trend?

Razmer pa ne izrabljajo samo moški, temveč tudi ženske. Te na kirurške maske gledajo kot na nekakšen modni dodatek, ki lahko popestri njihovo kombinacijo dneva. Malezijsko-kitajska vplivnica Jeii Pong je tako ob objavi fotografije povabila k ogledu svojih zgodb na Instagramu, v katerih podrobneje pojasni, kakšne maske so najboljše za uporabo.

Nisem na Kitajskem, ampak v Osaki

Tudi Sonja Bučikova, ruski model, je koronavirus izkoristila za to, da je svoje sledilce prijazno opozorila, da trenutno ni na Kitajskem, ampak v Osaki na Japonskem. "Mislim, da že vsi vemo za kitajski virus. Ne razumem, zakaj toliko ljudi misli, da sem na Kitajskem, saj sem v Osaki na Japonskem," je prijazno razložila v ruščini. Verjetno ni odveč omeniti, da je objavo izkoristila za promocijo znamke oblačil.

Zgoraj omenjeni primeri odražajo današnjo obsedenost s samim sabo. Medtem ko nekateri vplivneži živijo v oblaku samopomembnosti, je za posledicami koronavirusa po zadnjih podatkih umrlo 490 ljudi, dve smrtni žrtvi sta zabeleženi zunaj Kitajske. Več kot 24 tisoč ljudi je okuženih, primere okužb so poleg Kitajske potrdili še v 24 drugih državah. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je wuhanski virus razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju.