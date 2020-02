Barbadoška princesa v spodnjem perilu razvnela Instagram

"Pomlad bo divja in jaz sem pripravljena," je zapisala Rihanna pod sliko, ki si je od včerajšnje objave prislužila že skoraj pet milijonov všečkov.

Za ženske vseh oblik

Zapeljiva fotografija je sicer nastala kot del promocijske kampanje njene lastne znamke spodnjega perila Savage x Fenty, ki jo barbadoška princesa, kot so jo poimenovali oboževalci, prek družbenih omrežij zelo rada promovira. Letos maja bo Savage x Fenty praznovala že drugo leto in kot je ob prvi kolekciji dejala Rihanna, je linija spodnjega perila namenjena ženskam vseh postav.

Pred časom je za revijo Vogue povedala, da je imela pri oblikovanju svojega spodnjega perila v mislih predvsem to, da se mora vsaka ženska, ne glede na svoje kilograme in obliko postave, v njem počutiti udobno in predvsem zapeljivo. "Tudi sama nimam postave kot manekenke Victoria's Secret, a se kljub temu še vedno počutim lepo in samozavestno v svojem spodnjem perilu. Vem namreč, kako je, ko se počutiš debelo, in vem, kako je, ko se trudiš shujšati."

Da Rihanna razume, da lepoto žensk odlikujejo obline različnih velikosti, priča tudi dejstvo, da se je na račun svojega modnega imperija uvrstila na sam vrh lestvice najbogatejših glasbenic na svetu. Uspešna podjetnica je glasbo v zadnjih letih postavila na stranski tir in se raje posvetila modnim projektom.

Vredna več kot pol milijarde dolarjev

Poleg kolekcije spodnjega perila ima Rihanna še linijo lepotnih izdelkov Fenty Beauty, s katerimi je le v prvih nekaj tednih prodaje ustvarila 100 milijonov dolarjev prihodkov, največji met pa ji je uspel pred kratkim, ko je v sodelovanju z luksuznim koncernom LVMH odprla lastno modno hišo Fenty.

Rihannino premoženje je ocenjeno na 600 milijonov ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Kot poroča Forbes, so vsi Rihannini posli nanesli tako visoko vsoto, da je 31-letnica letos postala najbogatejša glasbenica na svetu. Njeno premoženje ocenjujejo na 600 milijonov dolarjev (približno 450 milijard evrov).

Kljub poslovnim uspehom sreče v ljubezni nima

Čeprav gre za promocijo, pa nekateri ugibajo, da je Rihanna sliko objavila tudi z namenom, da na subtilen način potrdi govorice, da sta se s partnerjem, 31-letnim savdskim milijarderjem Hassanom Jameelom, po treh letih romance razšla in da je pripravljena na nove avanture.

Oboževalci že nestrpno pričakujejo dan, ko se bo Rihanna vrnila na oder. Foto: Reuters

Pevka z Barbadosa in bogati poslovnež iz Savdske Arabije sta se začela videvati leta 2017, svojo zasebnost pa sta skrbno skrivala. Rihanna je o razmerju prvič obširneje spregovorila junija lani v reviji Interview, ko je dejala, da je "seveda" zaljubljena, ni pa želela odgovoriti na vprašanje, ali se z Jameelom nameravata poročiti. "To ve le bog," je dejala, "ljudje načrtujemo stvari, bog pa se nam smeji, kajne?"