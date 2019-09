Rihanna je Victoria's Secret pokazala, kako se stvarem streže #foto

V torek je Rihanna v New Yorku predstavila novo kolekcijo Savage x Fenty, za katero je že na začetku obljubila, da bo "večja in boljša" kot prva. In res, tisti, ki so jo videli, pravijo, da je bila revija "čista umetnost", saj 31-letna pevka vanjo ni vključila le modelov različnih velikosti in ras, ampak tudi takšne, ki imajo omejene zmožnosti: po brvi se je namreč sprehodila manekenka z amputirano nogo.

Angelčki, umaknite se

Rihanna si je zato, ker je v šov vključila res raznolike modele, prislužila pohvale že s prvo revijo, in že takrat so napovedali, da bo s takšno vizijo povozila znamko Victoria's Secret, če ta ne bo sledila trendom.

Kot kaže, se dogaja prav to, saj se je pisalo, da letošnjega tradicionalnega šova Victoria's Secret sploh ne bo. Njihov vodja marketinga Ed Razek, ki je bil ključni člen pri odločanju o tem, katere manekenke bodo hodile na tradicionalni modni, pa je dal odpoved.

Revija, ki je bila pravzaprav koncert

Sicer pa druga revija Savage x Fenty ni bila običajna revija, temveč kar koncert z modeli v spodnjem perilu. Na odru so med drugim nastopili Halsey, Migos, DJ Khaled, Big Sean in Fat Joe, kot modeli pa so se sprehodile Cara Delevingne, Joan Smalls, Laverne Cox in druge.

In še ena posebnost, po čemer se je Rihannin dogodek razlikoval od drugih: prepoved pametnih telefonov. Glasbenica je vse goste prosila, naj jih pred šovom pospravijo v varovane predale, revijo pa je lahko snemala in fotografirala le peščica izbranih fotografov. Hotela je namreč, da bi se povabljenci povsem prepustili šovu, brez kakršnihkoli motenj.

Zvezdniki na reviji Savage x Fenty:

