Kaj se dogaja pri Victoria's Secret? Odšel je človek, ki je iz deklet delal supermanekenke.

Ed Razek je bil ključni člen pri odločanju o tem, katere manekenke bodo hodile na tradicionalni modni reviji Victoria's Secret, ki si jo je v preteklosti ogledalo na milijone ljudi. Modele je izbiral več kot 15 let in med drugim pomagal začeti kariero Tyri Banks in Gisele Bündchen. Hkrati velja za precej kontroverznega, saj naj bi bil med odgovornejšimi za retuširane fotografije in nerealne (popolne) podobe manekenk.

Razek je med drugim pomagal zagnati kariero supermanekenke Gisele Bündchen. Foto: Getty Images

A kljub temu je mnogo mladih deklet in manekenk sanjalo o tem, da bi nekoč očarale Eda in se sprehodile po brvi te slavne znamke, morda celo s krili na ramenih. To pa se, kot kaže, ne bo zgodilo. Avstralska manekenka Shanina Shaik je namreč razkrila, da spektakularnega šova letos sploh ne bo, česar pri Victoria's Secret niso komentirali, so pa zdaj potrdili Razkov odhod.

Odšel, ker je škodoval znamki?

Točnega razloga za prekinitev sodelovanja niso sporočili, je pa 71-letnik lani precej škodoval podjetju, ko je za revijo Vogue izjavil, da nikakor ne razmišljajo o tem, da bi v svojo slavno modno revijo vključili tudi manekenke z oblinami in transspolne modele.

"Zakaj ne? Zato, ker je šov fantazija in 42-minutni spektakel. Gre za edino takšno revijo na svetu in katerakoli druga znamka bi jo takoj vzela za svojo, vključno z našimi tekmeci, ki nas ves čas kritizirajo. In to počnejo zato, ker smo vodilni," je dejal.

Le dan po tem je s položaja izvršne direktorice pri Victoria's Secret odstopila Jan Singer.

Kmalu po spornih izjavah so "plus size" manekenko Barbaro Palvin povišali v angelčka, pred kratkim pa še najeli prvi transspolni model. Foto: Getty Images

Dobili tako "manekenko z oblinami" kot transspolni model

Čeprav slovite revije letos morda res ne bo in tako na njej še dolgo ne bomo videti transspolnega modela ali manekenke z oblinami, pa je znamka v zadnjih mesecih storila prav to: najela je prvi transspolni model in za novega angelčka razglasila Barbaro Palvin, manekenko polnejše postave. Madžarka je po mnenju mnogih sicer daleč od "plus size" manekenke, saj končno predstavlja zdrav tip modela, ki ga pri znamki pogrešajo že nekaj let.

Prav ti očitki so morda načeli ugled nekoč izjemno priljubljene znamke, ki ni znala iti v korak s časom in je vse od leta 1995 vztrajala pri istem tipu manekenk: visoke in vitke z neskončno dolgimi nogami.

Vse več ljudi je zato pozivalo k bojkotu njihovega perila, med njimi tudi avstralska manekenka Robyn Lawley, ki je tik pred lanskim šovom z rekordno nizko gledanostjo izjavila, da ne bi smeli kupovati njihovih kosov, dokler ne bodo v šov vključili bolj raznolikih modelov. In kot kaže, so nekaj že dosegli.

Preberite tudi: