Rihanna toži svojega očeta zaradi uporabe lastnega priimka

Pevka Rihanna se je odločila za tožbo svojega očeta - s katerim ima sicer dobre odnose - zaradi družinskega imena Fenty. Ronald Fenty je to ime namreč uporabil za lastno podjetje Fenty Entertainment, kar pa 30-letni zvezdnici ni všeč.

Rihanna je namreč ta priimek že spremenila v priznano blagovno znamko, ki med drugim vključuje nadvse uspešno linijo ličil Fenty Beauty. Zato pravi, da hoče njen oče svoj dobiček graditi na temeljih, ki jih je za ime Fenty zgradila ona.

Rihanna z očetom Ronaldom avgusta lani:

Na njen račun hotela zaslužiti 15 milijonov

A to še ni vse. Gospod Fenty in njegov poslovni partner naj bi se lažno predstavljala kot Rihannina tiskovna predstavnika ter se v njenem imenu in brez njenega privoljenja dogovarjala za 15 koncertov v Latinski Ameriki decembra 2017. To bi jima prineslo kar 15 milijonov ameriških dolarjev (dobrih 13 milijonov evrov).

Poleg tega Rihanna trdi tudi, da naj bi njen oče hotel priimek Fenty uporabiti še za resort z butičnimi hoteli.

Poslala naj bi mu več opozoril in prošenj, naj preneha uporabljati to ime, a jo ignorira, poroča ameriški spletni portal TMZ. Zato se je obrnila na sodišče, kjer bo skušala doseči svoj prav.

