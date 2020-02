Neverjetno: v samo desetih dneh zgradili že drugo bolnišnico #video

V kitajskem mestu Wuhan, v katerem se je konec lanskega decembra začel izbruh novega koronavirusa, so v rekordno kratkem času od začetka epidemije postavili in odprli že drugo bolnišnico, v kateri bodo zdravili bolnike z omenjenim virusom. Bolnišnico, ki lahko sprejme 1.600 bolnikov, so v glavnem mestu province Hubei odprli v četrtek, postavili pa so jo v vsega desetih dneh.

It's official! Leishenshan, another newly built hospital specially designated to treat #coronavirus patients, officially opened on Thursday. It will provide 1,600 beds where about 2,000 medical staff can work to fight the disease. pic.twitter.com/hiRKnGE5SI — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Po poročanju New York Posta so bolnišnico Leishenshan s 1.600 posteljami v Wuhanu odprli v četrtek, kar je točno tri dni po tem, ko so odprli bolnišnico Huoshenshan, ki lahko sprejme tisoč bolnikov. Ta je bila zgrajena v vsega osmih dneh in je prav tako namenjena izključno bolnikom s koronavirusom.

Novi virus zahteval že več kot 630 smrtnih žrtev

Bolnike, ki kažejo lažje simptome okužbe s koronavirusom, so v mestu medtem namestili v zdravstvene objekte, ki so jih postavili v športnih centrih, razstavnih dvoranah in na drugih javnih mestih. Novi virus je na Kitajskem zahteval že več kot 630 smrtnih žrtev, okuženih pa je že več kot 31 tisoč ljudi.