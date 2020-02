Prva smrt zaradi koronavirusa tudi v Evropi

V Evropi so danes potrdili prvo smrtno žrtev zaradi novega koronavirusa iz Kitajske. V Franciji je bolezni covid-19 podlegla 80-letni kitajski turist, ki so jo hospitalizirali konec januarja.

To je tudi prva smrt zaradi virusa zunaj Azije, je danes potrdila francoska ministrica za zdravje Agnes Buzyn, poroča STA.

Turist je bil iz kitajske province Hubei in je prispel v Francijo 16. januarja, v karanteno v Parizu pa so ga dali 25. januarja, poroča britanski BBC.

V Franciji 11 okuženih, šest v bolnišnici

Ministrica je danes sporočila, da so jo o smrti obvestili v petek pozno zvečer. Stanje bolnika se je hitro poslabšalo po nekaj kritičnih dnevih, je dodala.

V Franciji so doslej potrdili 11 primerov bolezni, šest ljudi še ostaja v bolnišnici. Med drugim je okužena vnukinja moškega, ki je umrl, a ji gre po oceni Buzynove na bolje.

Do zdaj so zunaj celinske Kitajske potrdili tri smrtne primere: na Japonskem, Filipinih in v Hongkongu. Z virusom pa se je do sedaj okužilo že več kot 67 tisoč ljudi, od tega več kot 66.400 na Kitajskem, kjer je umrlo 1523 ljudi.

ZDA bodo evakuirale svoje državljane z ladje Diamond Princess Ameriška vlada bo evakuirala svoje državljane z ladje za križarjenje Diamond Princess, ki je zasidrana pred japonsko obalo in na kateri so potrdili več kot 200 okužb z novim koronavirusom. Čartersko letalo bo Američane prepeljalo iz Japonske v ZDA, je danes sporočilo ameriško veleposlaništvo na Japonskem. STA

Foto: Reuters