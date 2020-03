Alex Cisar mladinski evropski prvak

Lovro Planko in Toni Vidmar sta zasedla 17. oziroma 21. mesto in se uvrstila na zasledovalno preizkušnjo. Nastopila so tudi dekleta. Živa Klemenčič in Nika Vindišar sta končali med najboljšo dvajseterico. Vindišarjeva je bila z dvema zgrešenima streloma 13., Klemenčičeva pa z eno napako 17. Na zasledovanje se je uvrstila še Tais Vozelj na 55. mestu.