Cisar evropski podprvak, mladinski trener Marič "vesel kot radio"

Cisar, Planko in Vidmar so lani na mladinskem svetovnem prvenstvu v Oserblieju osvojili srebro v štafeti in namignili, da so svetla prihodnost slovenskega biatlona, to pa v nadaljevanju svojih kratkih karier samo še potrjevali.

Cisar, ki je v tej sezoni nekaj priložnosti dobil tudi že v članski konkurenci, je v svojo zbirko – na SP leta 2019 je poleg štafetnega srebra osvojil še dve posamični zlati odličji, na letošnjem v Lenzerheideju v Švici pa bron na zasledovalni tekmi – dodal še eno srebrno kolajno.

Cisar in Vidmar strelsko brezhibna, Planko dvakrat mimo

Na odprtem evropskem prvenstvu, ki se je danes začelo v Hochfilznu v Avstriji, je že na prvi tekmi pokazal odlično formo in z brezhibnim strelskim nastopom premoč priznal le prav tako nezgrešljivemu Čehu Hornigu, ki je bil v smučini 29 sekund hitrejši od 19-letnega tekmovalca iz Britofa pri Kranju. Bronasto odličje je šlo v Italijo, osvojil ga je Patrick Braunhofer (+ 1:14,2/0).

"Zadovoljen sem, saj sem spet brez napak opravil na strelišču, nekaj časa pa sem izgubil na progi, saj danes nismo imeli najboljših smuči. Po drugi strani pa sem tudi nekoliko utrujen, zato nisem v najboljši tekaški formi," je po dirki povedal Cisar.

Junior Men Individual | Hochfilzen

A. Cisar: "We didn't have good skis, so I lost time on the track. But I'm satisfied because I shot 20/20 again. The races in the IBU World Cup gave me a confidence boost. I ran with Quentin Fillon that was awesome."



Lovro Planko, bronasti mladinec z zasledovalne tekme na letošnjem SP v Lenzerhaideju, je danes Cisarjev uspeh dopolnil s sedmim mestom, višjo uvrstitev sta mu odnesla dva zgrešena strela na prvem postanku, za zmagovalcem pa je pridelal 2:06,3 zaostanka. Toni Vidmar je streljal brezhibno, a zaostal v smučini, z 2:42,0 za zmagovalcem je zasedel deveto mesto.

Last meters for V. Hornig (Czech Republic)....and he takes the lead! He was 29 sec faster than A. Cisar (Slovenia). Is this the gold for him?



Trener Janez Marič "vesel kot radio"

Trener slovenske reprezentance mladincev in mlajših članov Janez Marič je bil, kot že nekajkrat v tej sezoni – Cisar je zmagal tudi na nedavni tekmi pokala IBU Junior v Nemčiji, Maričeva četa pa napreduje z velikim koraki na vseh ravneh –, "vesel kot radio", kot je zapisal na družbenem omrežju Facebook. Svetlo prihodnost napovedujejo tudi preostali Maričevi varovanci, ki so si danes prav tako zaslužili njegove čestitke.

Nase so opozorili tudi Jaša Zidar, ki je zasedel 53. mesto (+ 7:47,5/2), pa Tilen Gregorka na 59. mestu (8:18,4/4), 64. Jernej Goropečnik (9:20,7/5) in 92. Blaž Debeljak (14:08,6/10).

Gandler with a big smile and a great performance in front of her homecrowd. #1 spot at finish for her!



Po fantih so se na 12,5-kilometrski posamični tekmi pomerila dekleta, Slovenke pa niso bile tako uspešne kot njihovi kolegi. Zmagala je Avstrijka Anna Gandler (44:47,4/0), druga je bila Rusinja Amina Ivanova (+ 1:16,8/0), tretja pa Poljakinja Joanna Jakiela (1:27,5/3). Najboljša Slovenka je bila Nika Vindišar na 35. mestu (6:11,2/6), Živa Klemenčič je zasedla 42. mesto (7:53,2/6), Nina Klemenčič (15:10,8/5) 67., Tais Vozelj pa preizkušnje ni končala. Očitno je, da imajo varovanke Andreje Mali težave predvsem na strelišču.

