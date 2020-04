Slovenski biatlonke in biatlonci so ta teden že začeli priprave na novo sezono. Vladni ukrepi proti širjenju novega koronavirusa jim za zdaj še ne delajo težav, tekmovalke in tekmovalci vadijo individualno, danes lahko brez težav potujejo tudi v druge občine. "Korona je bila nam zimskim športnikom morda še najbolj naklonjena," pravi trenerka naše ženske biatlonske reprezentance Andreja Mali, ki se najbolj boji tega, da bi izredne razmere zarezale tudi v prihodnjo zimo.

Zimski športniki, tudi biatlonci, so koronakrizo občutili predvsem zaradi predčasnega konca sezone. Ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa so jim odnesli zaključek sezone, a v tem času, ko so vladale izredne razmere, tako ali tako niso bili v pogonu, zdaj pa se že pripravljajo na naslednjo zimo, in to prav v času, ko se ukrepi sproščajo.

Priprave na novo sezono že v teku

"Jaz sem v sezono štartala, kot da je vse v redu, tako kot vsako leto." Foto: Grega Valančič/Sportida "Korona je bila nam zimskim športnikom morda še najbolj naklonjena," priznava Andreja Mali, trenerka ženske biatlonske reprezentance. "Ta čas smo imeli premor, zdaj pa upamo, da se bo počasi odprlo in bomo lahko začeli normalno trenirati."

V novo sezono so biatlonci vstopili ta ponedeljek, 27. aprila. Marec in april sta bila čas za analize pretekle sezone, trenerji so zvezi oddali poročila ter se lotili priprave načrtov za prihodnost. Načrti treninga so pripravljeni, razdelani po mesecih in tekmovalci že pridno trenirajo, a ostaja še mnogo neznank.

"Vse je negotovo, malo je zoprno"

"Vsi še čakamo, kako in kaj. Vse je negotovo, malo je zoprno," pravi Malijeva in dodaja: "Jaz sem v sezono štartala, kot da je vse v redu, tako kot vsako leto. Ta prvi teden sezone dekleta trenirajo same po mojem programu, upamo pa, da se bomo lahko dobili že naslednji teden. To bi bilo najbolj optimalno predvsem zaradi streljanja. Kje bomo lahko streljali, še ne vemo, verjetno bodo določeni varnostni ukrepi itn., ampak vseeno smo športniki, ki treniramo zunaj in mislim, da težav ne bi smelo biti."

Številne neznanke

Trenutno še ne vedo, kje bodo opravljali skupne priprave in če bo to sploh izvedljivo, prav tako je nejasno, kdaj bodo lahko potovali v tujino, v bolje urejene biatlonske centre. Nekaj prilagajanja bo zagotovo potrebnega, se zaveda Malijeva: "Ne vemo, kam bomo lahko šli, ampak imamo ne nazadnje tudi v tem pogledu kar nekaj sreče, imamo namreč Pokljuko, blizu je Avstrija, za katero mislim, da jo bo mogoče obiskati od julija naprej. Načrt je tako, da nekako do sredine julija treniramo v Sloveniji, pa ne samo na Pokljuki, načrtujemo tudi kakšen obisk Kolpe, Kobarida itn. Po tem bo ta slika že bolj jasna."

Reprezentantke Nina Zadravec, Nika Vindišar, Polona Klemenčič in Lea Einfalt se te dni ne družijo:

"Povezane smo z Garminom in prek aplikacije vidim, kaj dekleta počnejo"

Malijeva dekleta tako v teh dneh trenirajo sama, kako pa trenerka nadzoruje, če izpolnjujejo njen program? "Jaz jim tedensko pošiljam načrte treninga, one pa mi morajo poslati realizacijo. Teden se za nas konča v nedeljo in takrat moram videti, kaj so naredile. Na podlagi tega napišem nove načrte, če je kakšna kaj izpustila bodisi zaradi vremena, bolezni ali česarkoli že, mora zaostanek seveda nadoknaditi," odgovarja nekdanja smučarska tekačica in biatlonka. Pa jim zaupa? "Dekletom verjamem na besedo, so iskrene, o kakšnem nezaupanju ni govora, sicer pa smo povezane z Garminom in prek aplikacije vidim, kaj počnejo. Nekatere podatke redno nalagajo, druge malo manj, a imam zelo natančno sliko o tem, kaj počnejo," še pravi. Prek aplikacije dobiva telemetrične podatke o pretečenih kilometrih, srčnem utripu …

Kaj če tekem sploh ne bo?

Kriza se vsaj za zdaj nekoliko umirja, pričakovati je vse več sproščanja ukrepov, ampak zaradi negotove prihodnosti obstajajo skrbi. Česa jih je najbolj strah? "Tako kot vsak športnik se bojim predvsem tega, da tekem sploh ne bo. Prihodnost je zelo negotova. Pridno bomo trenirali, nato pa gremo v zimo, ki utegne biti brez tekem. Poglejte samo te letne športnike, ki zdaj ne morejo nič drugega, kot da čakajo na tekmovanja. To je zoprna zadeva, še najbolj. Glede drugih stvari me ne skrbi, če ne bomo smeli v tujino, bo to še najmanjši problem. Saj si želiš spremeniti okolico, ampak lahko kakovostno treniramo tudi doma."

Trenirajo lahko na domači Pokljuki, ki bo februarja naslednje leto gostila svetovno biatlonsko prvenstvo. Foto: Urban Urbanc

Manj denarja? "Mi luksuza ne potrebujemo."

Alpski smučarji se že pripravljajo tudi na finančni primanjkljaj, saj bo imela Smučarska zveza Slovenije za prihodnjo sezono veliko manjši proračun. To bržčas veliko skrbi povzroča tudi v biatlonskem taboru? "Seveda. Zveza bo zagotovo trpela, z njo pa tudi vsi mi. Ampak za zdaj tega še ne občutimo. Smo pa prepričani, da bo treba kje rezati stroške, izvesti kakšne priprave tudi bolj skromno, ampak mi luksuza ne potrebujemo. Če imamo zagotovljene osnovne pogoje - pogrešamo sicer kakšno strelišče bližje v dolini -, lahko kakovostno treniramo. Se že znajdemo. Važno je, da imamo strelivo in osnovno opremo. Mi smo vzdržljivostni športniki in smo že tako bolj skromni. Imamo tudi takšne treninge, na katerih tekmovalci uporabljajo svojo opremo, kolesa denimo, rolke, palice in podobne stvari pa priskrbi zveza. Pri osnovni opremi ne pričakujem primanjkljaja, in če imamo to, potem smo v redu."

Preberite še: