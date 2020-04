Hud udarec za slovenske smučarje

Če smo se pred letom dni z vodjo panoge za alpsko smučanje pogovarjali o rekordnem proračunu v višini 2,2 milijona evrov, pa se je Miha Verdnik v zadnjih tednih na vse moči trudil za smučarsko preživetje. Le pomladna finančna luknja znaša 450 tisoč evrov. Deloma so jo "alpinci" zakrpali z zaustavitvijo stroškov za programe in občutnim zmanjševanjem stroškov dela, kar dve tretjini primanjkljaja pa nameravajo rešiti s prenosom sredstev, konkretneje s črpanjem iz že podpisanih pogodb za sezoni 2021/22 in 2022/23.

Miha Verdnik "rešuje" proračun slovenskih smučarjev. Foto: Vid Ponikvar

Niz udarcev

Smučarje so najbolj prizadeli odpoved pokala Vitranc, nižja vložka dveh večjih pokroviteljev, zamrznjene aktivnosti več manjših pokroviteljev in zamaknjen letni program športa. Ker bo gospodarska kriza mnoge pokrovitelje prizadela tudi v prihodnjem obdobju, čudežnega hitrostnega okrevanja ne gre pričakovati. "Marca smo zaustavili programe. S prenosom sredstev smo sicer dobili od 24 do 36 mesecev za postopno krpanje dela proračuna. Toda izzivi, ki so pred nam, so velikanski," položaja ne olepšuje sicer pregovorni optimist Verdnik, ki je v preteklih letih s sistemskim delom alpski druščini pri SZS pomagal postaviti zdrave temelje.

Plačevali bodo tudi tekmovalci

Proračun za prihodnjo zimo bo vsaj za 0,6 milijona evrov nižji. V kriznem obdobju bodo odgovorni poprijeli tudi za vselej nepriljubljen ukrep samoprispevkov. "Na vseh ravneh se prilagajamo razmeram in finančnim zmožnostim. Operirati moramo le s tistim, kar imamo. Drastično smo zmanjšali stroške dela. V reprezentanci pa ne bo tekmovalca, ki ne bi imel samoprispevka," pojasnjuje Verdnik, ki pa o ključu, po katerem bodo določili višino prispevkov za programe, še ne želi govoriti.

Vsi člani reprezentance bodo morali seči v žep. Tudi prvokategornica Tina Robnik. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Trenerska sestavljanka

Vodja panoge je imel v zadnjem obdobju veliko dela tudi s sestavo trenerskih ekip, kjer se obetajo spremembe, a bolj kot kakšno odmevno tujo okrepitev, gre pričakovat za notranje spremembe. O odgovornih trenerjih bo sicer še v tem tednu na daljavo vnovič razpravljal tudi strokovni svet. Skupaj z načrti dela in pripadajočimi proračuni pa se bo gradivo v prvi polovici maja znašlo še v obravnavi članov alpskega odbora. Prav zaradi tega odgovorni SZS v tem trenutku še ne želijo komentirati prihodnje trenerske piramide.

Ilka ostaja na svoji poti

Tudi seznami tekmovalcev bodo uradno znani šele prihodnji mesec. Temeljni rezultatski kriterij za uvrstitev v reprezentanco so v osnovnih disciplinah (uvrstitev do 30. mesta na WCSL) poleg Ilke Štuhec, ki vztraja pri samostojni ekipi, v kateri ne bo večjih sprememb, sicer izpolnili še Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Miha Hrobat, Meta Hrovat, Tina Robnik in Ana Bucik, za Martina Čatra in Marušo Ferk bo rešilna bilka kombinacija (do 15. mesta na WCSL). Pod pragom torej ostajata Klemen Kosi in Boštjan Kline, ki bosta vseeno dobila novo priložnost. Mladinska svetovna podprvakinja v veleslalomu Neja Dvornik si lahko obeta status smučarke evropskega pokala.

Drzen cilj: že maja na sneg?

Verdnik vseeno ne želi govoriti le o zategovanju pasu, temveč tudi o načrtih. "Zavedamo se, da v določenih ekipah razvoj dogodkov v zadnjih letih ni šel v pravo smer, cilji pa so ostajali neizpolnjeni. Prav zaradi tega smo si vzeli več časa za analizo, na podlagi katere smo postavili izhodišča," pravi vodja panoge, ki upa, da bodo po nadaljnjem rahljanju ukrepov v kratkem možne tudi kakšne skupne kondicijske akcije. Obenem pa je trdno odločen smučarjem svetovnega pokala že v maju zagotoviti tudi trening na snegu. Avstrijci bodo na domačih ledenikih trenirali že prihodnji teden. Slovenci pa … "Ko bodo ob ledenikih začeli odpirati tudi nastanitve. Vse do tistega trenutka bodo seveda smučarji iz držav, kjer imajo ledenike, v veliki prednosti," je pogovor zaključil Miha Verdnik.

