Ob francoskem klicu je vesela gorenjske svobode

Po upokojitvi Ane Drev najbolj izkušena slovenska smučarska reprezentantka Maruša Ferk kljub slabši zimi z le 50 osvojenimi točkami vztraja pri nadaljevanju kariere. V kakšni obliki, še ni povsem znano. Se pa že pripravlja na novo sezono. "V mejah svoje občine," poudarja 31-letna olimpijka in dodaja, da se zaradi partnerja iz Francije, kjer so ukrepi v boju proti pandemiji koronavirusa še precej strožji, nima pravice pritoževati.

"Spoznavam skrite kotičke jeseniške občine. Ni mi dolgčas," pravi slovenska smučarska reprezentantka Maruša Ferk. V marcu je bližnji Španov vrh obiskala celo s turnimi smučmi. Lotila se je tudi že kondicijske vadbe, kjer so ji v pomoč usmeritve kondicijske trenerke Nike Radjenovič. Stopnjevalni program dopolnjuje z obiski bližnjih hribov. Ker je njen partner Christophe Saioni, s katerim se nista videla že dva meseca, ostal v Franciji, kjer so vladni ukrepi precej ostrejši, še toliko bolj ceni "svobodo" na Gorenjskem. "Francozi lahko dom zapustijo za eno uro na dan, a le v krogu enega kilometra. No, vidite, da nam nič ne manjka? Ne, res mi ni težko," pravi Ferkova, trdo odločena ostati v smučarski karavani.

V tej zimi brez slalomskih točk Foto: Sportida

Po vrnitvi iz Aareja, kjer so pri FIS sredi marca predčasno končali sezono, z vodstvom slovenske reprezentance ni bila prav veliko v stikih. Zato tudi natančnega odgovora na vprašanje, kakšna bo v prihodnje videti njena tekmovalna pot, nima. "Zavedam se zahtevnega položaja, v katerem se je znašla SZS. Jasno mi je, da v prihodnje ne bo več tako, kot je bilo. Iskreno, ne vem, kaj se dogaja s proračuni, sestavo ekip … Po dogovoru s trenerji čakam, da se vodstvo odloči, kakšna bo pot. Klica, ki bi me obvestil o tem, kakšne so v mojem primeru možnosti, še nisem dočakala," pravi Maruša, ki se zaveda, da je od njenih najboljših rezultatov in tudi obdobij tekmovalne stabilnosti minilo že veliko časa.

Odkrito tudi priznava, da je bila skrajšana zima zanjo neuspešna. "Rezultatsko je bila sezona daleč od pričakovanj. Enostavno, ni šlo. Sezona se po dobrih obetih v pripravljalnem obdobju, ko sem bila na treningih konkurenčna, ni razvila v želeno smer. Razlogov za to, da se je zalomilo, je verjetno več. Opozorila pa bi na psihični pritisk, ki je bil, vsaj za moje norme, preveč izrazit. S trenerji smo določili cilje na podlagi mojih sposobnosti. Tudi oni so v meni videli ta potencial, torej slalomsko uvrščanje med 20, potem sem si pa večinoma sama še dodatno naložila breme, preveč sem razmišljala in na tekmah ni uspelo," oceno podaja 31-letna Gorenjka, ki je prvič po poškodbi iz leta 2014 ostala brez slalomskih točk svetovnega pokala, svojo reprezentančno kožo pa reševala v kombinaciji, kjer je po šestem mestu v Crans Montani prišla do 12. mesta v kombinacijskem seštevku.

"Uživam tudi v hitrosti." Foto: Getty Images

Med dobitnice točk se je po daljšem času prebila tudi v superveleslalomu. "Če je osredotočenost na slalom prevelika, to zame ni dobro. Potrebujem tudi druge discipline, da se sprostim. Janez Slivnik mi je dal priložnost štartati na veleslalomu v Sestrieru. Bila sem zelo motivirana in vesela te priložnosti. Čeprav nisem dosegla točk, sem dobila pohvalo za smučanje in pristop na tako težki tekmi z visoko štartno številko," o svoji tekmovalni naravi razmišlja Ferkova, ki že v pogovorih s predhodnim glavnim trenerjem večkrat ni našla povsem skupnega jezika o tekmovalni usmeritvi.

Pravi, da je tudi letos sama izsilila vključevanje v kombinacijo in superveleslalom, tako da se je na kakšno pot odpravila povsem v lastni režiji. Na pomoč so ji priskočili serviser Marte Bassino, ekipa Ilke Štuhec ter posamezniki iz ameriške in francoske reprezentance. "Osebno je to zame dokaz, da sem normalen človek, ki se zna vesti in spoštovati okolico, zato so mi drugi z veseljem pomagali," v pričakovanju odgovorov na odprta vprašanja pripoveduje Maruša Ferk.