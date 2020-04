Najboljša italijanska alpska smučarka Federica Brignone se verjetno zaveda, da bi se veliki kristalni globus, ki so ji ga dostavili kar s poštno pošiljko, letos stežka znašel v njeni vitrini, če se ne bi njena ameriška tekmica Mikaela Shiffrin v začetku februarja po smrti očeta Jeffa umaknila iz tekmovalnega cirkusa. Ameriška zvezdnica ni z nobenim javnim dejanjem zmanjševala zasluženega uspeha Italijanke, v prvem večjem intervju po več tednih, namenila ga je ameriški mreži CNN, pa je potrdila oktobrsko vrnitev v karavano svetovnega pokala. Jasno, če bodo evropske razmere zaradi pandemije koronavirusa takrat dovoljevale izvedbo tradicionalnega veleslaloma na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.

Foto: Getty Images

Z mislijo na očeta

Tek, kolesarjenje, vaje na drugih sodobnih dvoranskih napravah, ples … Vse to so aktivnosti, ki se jih te dni loteva Shiffrinova. Z jasnim ciljem – okrepiti svoje telo pred smučarskimi treningi, čeprav je v tem trenutku nemogoče napovedati, kdaj bo lahko znova stopila na smuči. Tekmovalna upokojitev vseeno ni bila nikoli tema pogovorov. Pri komaj petindvajsetih letih ima pred seboj lahko še lepo število uspešnih sezon. "Ugotovila sem, da ob smučanju, čutim večjo povezanost z očetom. On je oboževal smučanje. Ljubil ga je," pravi Shiffrinova in dodaja: "Motivacija raste. Čakam na Sölden, da bom lahko rekla: 'Gremo!' Vem, da bi tako želel tudi moj oče."

Najtežje je zvečer

V zadnjem obdobju je bila znova bolj aktivna na socialnih omrežjih. Tudi v pogovoru za CNN je pokazala kar nekaj sproščenosti. A ko se pogovor dotakne očetove smrti, se izraz na njenem obrazu spremeni. Tudi brez tresočega glasu in orošenih oči ni šlo. Družina še vedno žaluje, za vse pa je najhuje, ko se zvečer umirijo in pripravijo na spanje. "Takrat mi je težko. Izgubim fokus," pravi najboljša smučarka zadnjih let in dodaja: "Poglabljam se v spomine. Tudi na zadnje, najbolj žalostne. Hvaležna sem, da sem ga imela možnost videti tudi v zadnjih trenutkih, čeprav to ni bil več on."

Foto: Gulliver/Getty Images

Še vedno čaka, da bo prišel …

Spomnimo, Jeff Shiffrin, 58-letni anestezist, ljubiteljski fotograf in pogosto sopotnik karavane svetovnega pokala, je tragično umrl med delovno nesrečo drugega februarja v Edwardsu. Hčerka, ki je še teden pred tem dobila superveleslalomsko preizkušnjo svetovnega pokala v Banskem, se je takoj odpravila v ZDA. V Evropo se je vrnila dober mesec pozneje in se spogledovala z nastopov v Aareju, a so bile tekme nato odpovedane. "Že dejstvo, da sem bila zraven, mi je veliko pomenilo," pravi. In danes? Spomin ostaja. Zaradi pogovorov in številnih fotografij v družinski hiši. "Včasih slišim ropot v garaži. 'O, oče se je vrnil iz službe, si rečem. Seveda se ni. A je del nas," pripoveduje Shiffrinova.

Pred mejniki

Oče bo torej za Mikaelo Shiffrin v sezoni 2021/22 dodaten motiv. Znova bo napadala zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem je v Federici Brignone in Petro Vlhovi dobila dostojni tekmici. Izziv bo tudi svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo in leto zatem še olimpijske igre v Pekingu. Ob tem pa ne pozabimo, da ima v svoji smučarski biografiji kljub le 176 nastopom zapisanih že 66 zmag. To je dvajset manj od rekorderja Ingemarja Stenmarka. Med njima sta le še Marcel Hirscher (67) in Lindsey Vonn (82). Slednja je bila obremenjena z lovom na rekorder in legendarne Šveda. Njena rojakinja tega vtisa ne daje, a se zdi meja 86 zmag nadvse realna.