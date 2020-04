"Boli me, ko me imajo za strahopetca iz cone udobja"

Ni izpolnil osnovnega kriterija za uvrstitev v reprezentanco, obenem pa sta kadrovska zasedba in finančno ogrodje za prihodnost negotova, toda dolgoletni član moške ekipe za hitri disciplini Klemen Kosi odločno zagotavlja, da bo vztrajal. V isti sapi se je prvič javno odzval na kritike na račun rezultatske neuspešnosti slovenskih smukačev in očitke o delovanju v coni udobja.

"Delo od doma," en mesec po zadnji tekmi v svetovnem pokalu in štiri tedne po začetku uvajanja prvih strožjih ukrepov v boju proti epidemiji koronavirusa svoj vsakdan opisuje smučar Klemen Kosi. "Kdor misli, da doma ležim na kavču, se moti. Tekem ni, a sezona zame še ni končana. Na srečo imam doma veliko rekvizitov, tako da marljivo vadim. Večinoma po programu, ki mi ga je posredoval kondicijski trener Dani Ošep. Se pa poleg tega najde doma tudi čas za pospravljanje in opravila, ki se jih med zimo ne lotim," pripoveduje Mariborčan.

V zadnjih štirih letih je skupno osvojil 45 točk v smuku. Foto: Reuters Ker ni več zelenec v svetovnem pokalu, temveč dolgoletni sopotnik karavane svetovnega pokala, dvakratni olimpijec, udeleženec štirih svetovnih prvenstev in smučar, ki se je trikrat v karieri uvrstil med najboljšo deseterico, z rezultati sezone 2019/20, v kateri je osvojil 63 točk ter bil skupno 34. v superveleslalomu, 48. v smuku in 24. v kombinaciji, ne bi smel biti zadovoljen. Ali pač? "V javnosti se pojavljajo predvsem negativni vtisi, a na kar nekaj dosežkov sem ponosen. Priznam, imel sem višje cilje. Nisem dosegel izstopajočega rezultata, toda devetkrat sem bil med dobitniki točk. V tej ekstremni konkurenci teh dosežkov ne gre blatiti," odgovarja Kosi.

Da mu gredo kritike in javno mnenje v nos, je potrdil tudi v nadaljevanju pogovora. "Poslušam in berem, da smo v coni udobja, da ne delamo … To ne drži. Že več let se ženemo kot nori. Zase in za sotekmovalce lahko povem, da garamo, se odrekamo … Storili smo vse, kar nam je bili predpisano. Poleg tega me moti ali kar boli, ko slišim, da si ne upam tekmovati. Ni lepo slišati, da si strahopetec. Tudi od trenerjev so prihajale izjave, da nismo dovolj pogumni. Če bi to držalo, tudi v preteklosti ne bi dosegal rezultatov med najboljših 15," se je razgovoril član Branika.

Zgovorni pa so tudi rezultati. V zadnjih štirih letih je bil na 35 smukih šestkrat med dobitniki točk, v istem obdobju je na 22 superveleslalomih osemkrat osvojil točke, za nameček pa je ostal še brez oprijemljive kombinacijske rešilne bilke. In kje vidi razloge za razkorak med vložkom in končnim plenom? "V primerjavi z najboljšimi vidim veliko rezerv v tehniki smučanja. Jasno, tudi v linijah, ki pa so soodvisne od tehnike. To so stvari, ki delajo razlike v zavojih in posledično hitrosti. Ta se nato prenaša. Gre za malenkosti. Izkazalo se je, da stvari, ki smo se jih naučili, niso najhitrejše," odgovarja Kosi.

Najboljši rezultat sezone: 16. mesto v kombinaciji v Bormiu Foto: Sportida

Zveni kot kritika na račun trenerskih usmeritev. "Kot član ekipe za hitri disciplini čutim, da se znanje, pridobljeno v mlajših kategorijah, ne obnavlja in nadgrajuje. Sedem let treniram predvsem smuk in superveleslalom, bistveno manj pa tehnični disciplini. To se pozna pri drugačnem načinu smučanja v hitrih disciplinah. Manj smo trenirali na zahtevnih podlagah, manj tehnični disciplini," je svoje razmišljanje podkrepil 28-letni Štajerec in dodal: "Trenerji morajo prevzeti odgovornost. Tako za dobre kot tudi za slabše rezultate."

Kdo bo tisti, ki bo v prihodnje v položaju za prevzem odgovornosti, ni jasno. Peter Pen se je že sredi zime umaknil. Sprva začasno, nato dokončno. Tudi Grega Koštomaj in preostali člani strokovnega štaba so dobili odpoved pogodb, a za Kosija to ni edina negotovost. V nasprotju s sotekmovalcema Miho Hrobatom in Martinom Čatrom namreč ni izpolnil prvega kriterija (uvrstitev do 30. mesta na WCSL v superveleslalomu ali smuku oziroma do 15. mesta v kombinaciji) za uvrstitev v ekipo. Enako velja za Boštjana Klineta. Trenutno torej nimata osnove za polnokrvni reprezentančni status, kar posledično pomeni, da ju verjetno čaka finančna participacija.

"Nisem pravi naslov za ta vprašanja. Res je, nisem izpolnil prvega kriterija, a po drugi strani sem v kar treh disciplinah osvojil točke. V vseh teh disciplinah sem odprl eno slovensko mesto v svetovnem pokalu, kar tudi ni zanemarljivo. Poleg tega kombinacije, kjer sem uvrščen med najboljših 30, nikakor ne gre podcenjevati. Nekaj sem torej v tej sezoni vendarle dosegel. Z znanjem, rezultati in odgovornim delom sem pokazal dovolj, da bi me lahko uvrstili v reprezentanco," svoj status brani Klemen Kosi, ki pa bo, kot vse kaže, na oprijemljive informacije s sedeža SZS moral še malce počakati.