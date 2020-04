Spodletel smučarski poskus "sovražnega prevzema"

Petra Vlhova in Livio Magoni ostajata na istem vlaku do Pekinga.

Petra Vlhova in Livio Magoni ostajata na istem vlaku do Pekinga. Foto: Getty Images

Ko se je trener Werner Zurbuchen, ki bo dal v prihodnje prednost družinskemu življenju, razšel z dvakratno svetovno prvakinjo v kombinaciji in eno od najbolj vsestranskih smučark svetovnega pokala Wendy Holdener, je telefon zazvonil tudi pri Liviu Magoniju. Ta švicarski reprezentanci ni mogel obljubiti pomoči. Znanec iz ekipe Tine Maze, kjer je kot desna roka Andree Massija delal tudi v njeni rekordni kristalni sezoni, bo namreč ostal v štabu Petre Vlhove. Kot glavni trener bo s Slovakinjo delal vsaj do olimpijskih iger leta 2022 v Pekingu.

Wendy Holdener išče novega trenerja. Foto: Reuters

Švicarska ponudba sicer ni bila edina, a je Magoni sklenil, da bo formaliziral tisto, kar je Slovakom obljubil že med sezono. "To obdobje ni prijetno zame, za mojo družino, regijo, v kateri bivam, in vso Italijo. A odločitev o prihodnosti je padla," je nadaljnje delo z Vlhovo potrdil italijanski trener, pred katerim je nemalo izzivov. Predvsem želi svojo varovanko širše smučarsko izobraziti in jo kot vsestransko smučarko potisniti v še bolj odločen boj za veliki kristalni globus, obenem pa ne skriva mikavnosti olimpijskega zlata na Kitajskem.

V nedavno končani sezoni, ki je bila skrajšana zaradi koronavirusa, obenem pa tudi drugačna zaradi začasnega umika Mikaele Shiffrin, je sicer Vlhova osvojila svoj prvi slalomski kristalni globus ter bila ob tem še druga v veleslalomskem in tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala. Točke je začela osvajati tudi v hitrih disciplinah (v smuku 164, v superveleslalomu pa 119), dobila pa je tudi pet posamičnih tekem, tako da ima zdaj na svojem računu 14 zmag.

O tem, kako veliko zaslug za preboj med najboljše smučarke na svetu v njeni družini pripisujejo Magoniju, sta nas v Kranjski Gori prepričevala tako tekmovalka kot njen brat in koordinator šestčlanske spremljevalne ekipe. "Zanjo je bog. Zaupa mu, verjame mu. On jo je pripeljal na to raven. Zdaj se bori za vrh in nastopa v vseh disciplinah, kar pa seveda ni preprosto," je dejal Boris Vlha, medtem ko je sestra Petra dodala: "Bil je ključni člen. Vrhunski trener, odličen človek. Rada delam z njim. To potrjujejo tudi rezultati."