V domači "kletki" iz dobe pred koronavirusom

Če bi bil običajen dan, bi verjetno na Krvavcu nastopal na tekmah državnega prvenstva ter s trenerskim štabom sestavljal načrte za pomladni podaljšek smučarske sezone. V novem vsakdanu, ki ga narekujejo koronaukrepi, pa se najboljši slovenski slalomist in aktualni svetovni kombinacijski podprvak Štefan Hadalin večinoma zadržuje doma, hvaležen samemu sebi, da si je pred leti v garaži postavil "fitneskletko", kot ji sam pravi.

"Ko je Matic Skube zaključil kariero, mi je podaril kletko za uteži, pod katero sem namestil podest iz tartana. Kupil sem uteži, olimpijsko ročko, medicinske žoge … Ko sem na ta način uredil klet, sem si dejal: 'Ko se med zimsko sezono na kratko vračaš s terenov, se je nesmiselno v fitnes centrih izpostavljati virusom. Vadi doma.' No, seveda takrat nisem pomislil na to, da bi mi lahko vse skupaj prišlo prav na takšen način," pravi 24-letni Vrhničan, ki si čas krajša tudi s tekom, sprehodi, sobnim kolesom in gledanjem dokumentarnih filmov.

Na dan, ko je postalo jasno, da je sezona končana, je opravil še zadnji smučarski trening v Podkorenu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vsi smo v podobnem položaju"

Na smučeh je nazadnje stal pred 19 dnevi. Vsega nekaj ur pred odpovedjo pokala Vitranc. "Koronavirus je presekal našo sezono in športna življenja ter podrl del načrtov. Po drugi strani pa je cel svet v podobnem položaju. To je treba sprejeti. Ostati moramo potrpežljivi in misli usmerjati le na stvari, na katere imamo vpliv," pripoveduje Hadalin, ki je sicer v stiku s kondicijskim trenerjem, a pravi, da še ne gre za uradne priprave s polnimi obremenitvami.

Še bolj načrtnega dela naj bi se lotil po petem aprilu. "V kratkem bom začel intenzivnejšo vadbo, kar pomeni, da bom imel v prvi fazi osem do deset treningov na teden. Poudarek bo na osnovah z namenom, da se telo prilagodi na proces. Še vedno upamo, da bi se lahko, ko se bo položaj normaliziral, podali tudi na sneg. Kdaj bo to, je v tem trenutku seveda nemogoče reči," pravi dvajseti slalomist svetovnega pokala.

Toplo-hladna sezona

Za njim je sicer zima z najboljšim slalomskim rezultatom v karieri (7. mesto v Maddoni di Campiglio), prekinitvijo veleslalomskega točkovnega posta, a ob prvi sezonski inventuri vendarle ne skriva, da si je obetal več. Deloma v kombinaciji, kjer so mu s spremembami pravil pri FIS skupaj s preostalimi slalomsko navdihnjenimi tekmovalci pošteno pristrigli krila, predvsem pa v slalomu, v katerem je pogrešal rezultatsko kontinuiteto in preboj v prvo jakostno skupino.

"Sezona ni bila niti dobra niti slaba. V določenih trenutkih je bilo žal več slabih stvari. Skritih ciljev, ki vselej malce presegajo realna pričakovanja, nisem izpolnil. A to je del športa, del kariere. Vzponi in padci. Dejstvo je tudi, da sem imel nekaj objektivnih težav. Zavedam se, da nisem pokazal vsega, kar znam. Obenem pa je to tudi sezona, ki me je naučila, da bo treba za boljšo prihodnost kaj spremeniti," pravi Hadalin.

Pokazal veliko, dosegel manj

"Veleslalom je svetla točka, predvsem ob upoštevanju manjšega števila treningov med sezono. V kombinaciji ne morem mimo tega, koliko sem izgubil s spremenjenim tekmovalnim formatom. Lep primer je Wengen, kjer sem odpeljal najboljši smuk kariere, v katerem sem za velikimi mojstri zaostal dobri dve sekundi. Po starih pravilih bi imel odlično izhodišče, tako pa … Slalomska sezona? Na več tekmah sem smučal na zelo visoki ravni. Izpostavil bi Maddoni di Campiglio, Zagreb, Adelboden in prvi tek v Wengnu," se je svojih treh disciplin dotaknil eden od zgolj dveh Slovencev v tehničnem delu svetovnega pokala.

V nedavno končani sezoni je brez tekmovalne pike na i zbral 153 točk, od tega 110 v slalomu, 25 v kombinaciji, 11 na paralelnih tekmah in šest v veleslalomu. Foto: Sportida

Ko smo pred dnevi o Hadalinu govorili z glavnim trenerjem Klemnom Bergantom, je dejal, da fokus ni bil pravi. Tekmovalčev komentar? "S to izjavo se deloma lahko strinjam. Prav gotovo misli 100-odstotno niso bile usmerjene na izvedbo. Zdaj je pomembno, da opravimo analize in se znotraj ekipe odkrito pogovorimo, pridemo do zaključkov in se odpravimo proti novim izzivom," pravi "Štef", pri katerem se ob pregledu sezone nikakor ne moremo znebiti občutka o velikem razkoraku med izkazanim potencialom v posameznih sekvencah in končnim izkupičkom.

Umetnost iskanja poti do napredka

"Iskati napredke v vseh segmentih je zelo težko. Včasih bi bilo morda bolj modro določeno področje pustiti pri miru. Priznam, tukaj pogosto izgubljam energijo. Iščem popolnost, kar smučarja, ki za to nima vseh resursov, bolj izčrpa kot pa mu povečuje učinkovitosti. Večkrat bi se moral bolj prepustiti toku," na svoje dojemanje smučarskega napredka kritično gleda Hadalin, ki priznava, da bo razmislil tudi o smiselnosti ukvarjanja s kombinacijo.

Zadovoljen je z odzivom telesa na napore sezone, čeprav na tem področju vidi še veliko prostora za napredek. Optimizem mu lahko vlivajo tudi vrhunski (vele)slalomski odseki. Ob nadgradnji telesne pripravljenosti in pravočasnih odgovorih glede opreme, kjer so se znotraj ekipe vnovič porajali dvomi, pa bo njegov največji izziv pravo tekmovalno ravnovesje za samozavestno osredotočanje na izvedbeno raven.