Mitja Bračič, uveljavljeni in medijsko izpostavljeni strokovnjak za kondicijsko pripravo ter športno diagnostiko, je pretekli mesec začasno zaklenil vrata "Global sports" klinike v ljubljanskih Črnučah, kjer si sicer "kljuko podajajo" številni znani športniki. Zaradi nastalega položaja je svojo delovno ekipo z devetih oklestil na štiri. Upa, da bo lahko v kratkem svojim klientom znova ponudil fizioterapevtski del programa. Dogovorjen je tudi za vadbo v Tacnu, ko bo vladni odlok dovoljeval takšne dejavnosti.

Veliko dela pa ima te dni s pripravljanjem in usklajevanjem treningov na daljavo. "Vrhunske športnike, s katerimi sem delal osebno, je na daljavo dokaj enostavno voditi skozi spletni trening. V tehniki izvajanja so izkušeni in natrenirani, poleg tega pa čutijo svoje telo. Drugače pa je pri rekreativnih športnikih. V vadbi imajo premalo izkušenj. Niso šolani športniki. Na daljavo jih je nemogoče popravljati. Z napačnimi vadbami pa lahko naredijo več škode kot koristi," pripoveduje Bračič.

Trenutno sodeluje s petnajstimi športniki. Večinoma gre za alpske smučarje. Med njimi sta tudi veleslalomska prvokategornika Žan Kranjec in Tina Robnik, ob tem pa še ljubljanski olimpijec v srbskem smučarskem dresu Marko Vukićević, ki se vrača po hudi poškodbi, ter njihovi tekmeci iz Poljske, Češke in Francije. "Smučarji so zdaj aktivni. Deskarji se iz zimskega spanja prebudijo proti poletju," pravi 43-letni trener.

Video: Tako je lani na Bračičevem poligonu vadil Žan Kranjec



"Lahko bi le jedli, spali in trenirali"

Športniki, ki te dni delajo pod njegovo taktirko, vsako nedeljo prejmejo tedenski program, nato pa z njimi dnevno komunicira o količini, obremenitvah in drugih korekcijah. "Športniki mi zapišejo svoje občutke, občasno pošljejo tudi kakšen video pri izvajanju vaj. Na podlagi vsega tega nato pripravljamo prilagoditve. Vse to se dogaja na dnevni bazi," dodaja.

Priznava, da je v teh tednih pričakoval več povpraševanja, predvsem posameznikov iz "zaklenjenih" ekipnih športov. "Kot bi bili mnogi v covid-19 coni udobja," se je pošalil. "Razlika med vodeno sistemsko vadbo in samostojnim treniranjem je v tem, da slednje resda prinaša ohranjanje določene ravni pripravljenosti, prva pa napredek. Če smo pošteni, bi lahko zdaj športniki le spali, jedli in trenirali. Kot v vojnem stanju," o obračanju korona okoliščin v športno korist razmišlja Bračič.

"Cilj? Žan kot drugi Hirscher," pravi Mitja Bračič. Foto: Reuters

Projekt: Marcel Hirscher II

Med tistimi, ki so nove življenjske okoliščine in upoštevanje slogana #OstaniDoma uporabili kot vodo na svoj športni mlin, je po Bračičevih besedah četrti veleslalomist svetovnega pokala Žan Kranjec. Ko je njegov ideolog smučarskega razvoja Klemen Bergant uvidel, da klasičnega pomladnega podaljška sezone ne bo, je namreč prednost dobila telesna vadba.

"Žan je v svojem razvoju prišel v fazo vrhunskega športnika na najvišji ravni. Ima zelo obširne temelje telesne priprave. A prepričan sem, da je vse to še mogoče nadgraditi, zato se pri pripravi načrtov lotevava specifičnih in specialnih treningov. Cilj je, da postane drugi Marcel Hirscher. To pomeni, da okrepi mišično maso, a obdrži agilnost, ravnotežje in 'tajming'. Tega se lotevamo z oklepanjem znanstvenih podlag, predvsem pa zelo sofisticirano in objektivno," zagotavlja Bračič.

Tina Robnik med domačo delovno akcijo. Foto: Osebni arhiv

Ko je Kranjec pred mesecem in pol stopil na tehtnico, je ta pokazala 81 kilogramov. Danes je pri številki 85. Razlika v telesni masi je po trenerjevih ocenah plod dobrega dela. Ob tem dodaja, da je imel že v letošnjem zimskem obdobju Žan najnižjo maščobno maso do sedaj. Če se je ta v preteklosti vrtela okrog 14 odstotkov, je ta padla na 11. To pomeni, da se je pri njegovem telesu povečal odstotek mišične mase.

"V tem trenutku je bolje pripravljen kot lani sredi poletja, čeprav je pri treningih trenutno na 80 odstotkih," ocenjuje Bračič. Še nekoliko več dela Tina Robnik, ki si je vadbišče uredila okrog svojega domovanja na Rečici ob Savinji. To pomeni, da tedensko opravi šest težkih treningov. Zahtevnejši ritem, ki sta ga nastavila, naj bi potegnila vse do konca meseca. "Pri njej je viden velik napredek, predvsem pa se čuti izjemna motiviranost," je za konec svojo varovanko pohvalil Mitja Bračič.