Neverjetna Čehinja pred konkurenco: Ester Ledecka znova na snegu

V Sloveniji se na svoje poligone vračajo igralci golfa, tenisa in balinanja. Rahljanje ukrepov na Češkem pa je kot vodo na svoj mlin obrnila Ester Ledecka in se ob sodelovanju z lastniki smučarskega središča Červenohorske sedlo vrnila na smuči. Na prelazu na Moravskem so ji kljub pomladnim temperaturam zagotovili dobrih 400 metrov dolgo progo, ki zadostuje za trening slaloma.

Edina težava, s katero se spoprijema, pa je prilagojen urnik, ki ga poleti poznajo številni smučarji ob treningih na ledenikih. Budilka ji tako zazvoni že ob 4.30, ob spremljavi trenerja Thomasa Banka in serviserja Milosa Machytka pa trenira pa med 6.30 in 9.00.

"Ne vemo, kdaj se bo mogoče preseliti na avstrijske ledenike, zato velja izkoristiti vsako priložnost," pravi 25-letna Čehinja, za katero je z naskokom najboljša smučarska sezona v svetovnem pokalu. Zaznamovala jo je s prvo zmago v Lake Louisu, še dvema uvrstitvama med najboljšo trojico, izjemnim drugim mestom v smukaškem seštevku, tretjim v kombinacijskem in desetim v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Deskarske zmage se je letos veselila na Rogli. Foto: Vid Ponikvar

Skupno je zbrala kar 503 točke, kar je krepko več kot v vseh predhodnih sezonah skupaj. Res je tudi, da je povečala število nastopov (16), kar pa se posledično pozna v njeni deskarski karieri. Še lani prva deskarka na svetu je v pretekli zimi nastopila le na dveh tekmah svetovnega pokala, in sicer na Rogli, kjer je zmagala, in v Bad Gasteinu, kjer je bila druga.

Zdi se torej, da se tekmovalna tehtnica olimpijske prvakinje v paralelnem deskarskem veleslalomu in smučarskem superveleslalomu vse bolj nagiba na alpsko stran. Ob tem spomnimo še na njeno nedavno izjavo o tem, da bi se rada leta 2024 preizkusila tudi na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. V deskanju na valovih. No, v tem primeru sicer ne bi tekmovala v francoski prestolnici, temveč na Tahitiju v Francoski Polineziji.

