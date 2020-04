Avstrijci po Hirscherjevih notah

Že po slovesu Marcela Hirscerja je bilo Avstrijcem jasno, da jih čakajo manj bleščeči časi. Vseeno si takšne rezultatske suše, kakršne so bili deležni v pred kratkim končani sezoni, vendarle niso predstavljali. A če sta v hitrih disciplinah čast uspešno reševala Matthias Mayer in Vincent Kriechmayr, v slalomu pa vsaj deloma Marco Schwarz in Michael Matt, so bili za naše severne sosede največja nočna mora veleslalomi.

Stopničke, ki so bile rezervirane za Francijo, Norveško, Švico, ZDA, Hrvaško in Slovenijo, so bile zanje tokrat nedosegljive. Šest Avstrijcev je resda osvojilo točke svetovnega pokala, a ob koncu sezone ni med najboljšo petnajsterico niti enega predstavnika rdeče-bele falange. Roland Leitinger je bil 17. veleslalomist sezone, že omenjeni Schwarz mesto za njim.

Ob reševanju krize, kakršne ne pomnijo, se bodo Avstrijci naslonili prav na izkušnje iz dobe Marcela Hirscherja. Kot poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung, naj bi avstrijsko veleslalomsko vrsto prevzel dolgoletni trener nekdanjega kralja svetovnega pokala Michael Pircher. Isti vir navaja, da bo njegova desna roka kar Marcelov oče Ferdinand Hirscher, sicer nepogrešljiva sinova senca v izjemno uspešni karieri. Ta ne vključuje le osmih zaporednih velikih kristalnih globusov, temveč tudi šest malih veleslalomskih.

Avstrijci sicer še niso potrdili tekmovalnih ekip za novo sezono, so pa to potezi že potegnili Švicarji in našli rešitev za svetovno prvakinjo v kombinaciji in olimpijsko podprvakinjo v slalomu Wendy Holdener. Njen dozdajšnji trener Werner Zurbuchen se je namreč odločil, da bo dal v prihodnje prednost družinskemu življenju. Prva izbira je bil nato Livio Magoni, a je sporočil, da ostaja zvest Petro Vlhovi. V Švico se zdaj k Holdenerjevi seli Avstrijec Klaus Mayrhofer.