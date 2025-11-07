Francoska svetovna prvakinja v biatlonu Julia Simon je prejela šestmesečno prepoved nastopanja, v kar je vključen tudi petmesečni odsluženi suspenz, ker je bila obsojena kraje denarja sotekmovalki, je odločila neodvisna disciplinska komisija francoske smučarske zveze. Po odsluženi kazni bo lahko nastopila na olimpijskih igrah februarja v Italiji.

Devetindvajsetletnica pa bo zamudila uvod biatlonske sezone svetovnega pokala 29. novembra v Östersundu na Švedskem. Desetkratna svetovna prvakinja bo lahko ponovno nastopila na naslednji postaji svetovnega pokala v Hochfilznu v Avstriji s prvo tekmo 12. decembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zimske OI v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo potekale od 6. do 22. februarja 2026.

Simon je bila prav tako kaznovana s 30 tisoč evri, od tega je plačilo globe v višini 15 tisoč evrov zadržano kot pogojna kazen. Francoska zveza je odločitev neodvisne disciplinske komisije označila za zelo strogo. Tako zveza kot Simon imata sedem dni časa za pritožbo na odločitev.

Konec oktobra je Simon prejela trimesečno pogojno zaporno kazen in 15 tisoč evrov globe zaradi kraje in goljufije s kreditnimi karticami. Pred kazenskim sodiščem v Albertvillu je priznala obtožbe o tatvini in goljufiji.

Decembra 2021 ter avgusta in septembra 2022 je uporabila ukradene podatke s kreditne kartice sotekmovalke Justine Braisaz-Bouchet in ekipnega fizioterapevta za spletni nakup blaga v vrednosti približno 2.500 evrov. Sodišče je Simon spoznalo za krivo po vseh točkah obtožnice.

