Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
7. 11. 2025,
7.34

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
biatlon Julia Simon

Petek, 7. 11. 2025, 7.34

54 minut

Biatlon

Trenutno suspendirana biatlonka Simon bo lahko nastopila na OI

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Julia Simon | Francoska svetovna prvakinja v biatlonu Julia Simon je prejela šestmesečno prepoved nastopanja. | Foto Reuters

Francoska svetovna prvakinja v biatlonu Julia Simon je prejela šestmesečno prepoved nastopanja.

Foto: Reuters

Francoska svetovna prvakinja v biatlonu Julia Simon je prejela šestmesečno prepoved nastopanja, v kar je vključen tudi petmesečni odsluženi suspenz, ker je bila obsojena kraje denarja sotekmovalki, je odločila neodvisna disciplinska komisija francoske smučarske zveze. Po odsluženi kazni bo lahko nastopila na olimpijskih igrah februarja v Italiji.

Devetindvajsetletnica pa bo zamudila uvod biatlonske sezone svetovnega pokala 29. novembra v Östersundu na Švedskem. Desetkratna svetovna prvakinja bo lahko ponovno nastopila na naslednji postaji svetovnega pokala v Hochfilznu v Avstriji s prvo tekmo 12. decembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zimske OI v Milanu in Cortini d'Ampezzo bodo potekale od 6. do 22. februarja 2026.

Simon je bila prav tako kaznovana s 30 tisoč evri, od tega je plačilo globe v višini 15 tisoč evrov zadržano kot pogojna kazen. Francoska zveza je odločitev neodvisne disciplinske komisije označila za zelo strogo. Tako zveza kot Simon imata sedem dni časa za pritožbo na odločitev.

Konec oktobra je Simon prejela trimesečno pogojno zaporno kazen in 15 tisoč evrov globe zaradi kraje in goljufije s kreditnimi karticami. Pred kazenskim sodiščem v Albertvillu je priznala obtožbe o tatvini in goljufiji.

Decembra 2021 ter avgusta in septembra 2022 je uporabila ukradene podatke s kreditne kartice sotekmovalke Justine Braisaz-Bouchet in ekipnega fizioterapevta za spletni nakup blaga v vrednosti približno 2.500 evrov. Sodišče je Simon spoznalo za krivo po vseh točkah obtožnice.

Preberite še:

Anamarija Lampič
Sportal Anamarija Lampič z nekaj težavami: September je bil kaotičen
biatlon Julia Simon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.