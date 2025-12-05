Volitve za predsednika Fie z epilogom šele prihodnje leto

Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem se lahko za zdaj 12. decembra veseli svoje ponovne izvolitve po finalu velike nagrade formule 1 v Abu Dabiju. Vendar pa njegova nasprotnica Laura Villars, ki ji zaradi predpisov ni uspelo zagotoviti potrebnih glasov za kandidaturo, načrtuje sodni postopek.

"Volitve s pridržkom," 28-letnico citirajo mediji v Švici in Franciji. Švicarski dirkačici so vlogo po hitrem postopku zavrnili, vendar njen boj za predsednico Fie še ni končan. Primer se bo verjetno nadaljeval na sodišču, to pa bi lahko februarja razveljavilo izid volitev, piše britanski BBC.

Zaradi posebnosti volilnih pravil se za mesto predsednika motošporta 12. decembra ne more potegovati noben drug kandidat proti aktualnemu šefu Ben Sulajemu iz Združenih arabskih emiratov.

Villars je svojo kandidaturo napovedala septembra, vendar ji tako kot Američanu Timu Mayerju do roka 24. oktobra ni uspelo sestaviti zahtevanega seznama potencialnih podpredsednikov z uradnega seznama 29 kandidatov.

Vsak kandidat za predsednika mora imenovati po eno osebo iz vseh globalnih regij Fie, vendar je na uradnem seznamu le ena oseba za Južno Ameriko, Brazilka Fabiana Ecclestone - žena nekdanjega šefa F1 Bernieja -, ki pa je članica ekipe Ben Sulajema.

To preprečuje, da bi kateri koli drug kandidat imenoval potencialnega podpredsednika iz Južne Amerike, kar pomeni, da se nihče drug ne more prijaviti na volitve in izzvati Ben Sulajema.

Zato je Villars oktobra sprožila sodni postopek proti Fii, da bi izpodbijala njen volilni postopek.

Sodišče zavrnilo pritožbo Villars

Poskus Villars, da bi s pomočjo pariškega sodišča preprečila volitve 12. decembra, ni uspel. Pariško sodišče je njeno tožbo v hitrem postopku zavrnilo. Volitve bodo zato po načrtih potekale naslednji petek v Taškentu v Uzbekistanu, je potrdila Fia, Ben Sulajem naj bi prejel drugi štiriletni mandat.

Vendar pa po besedah njenega odvetnika in medijskih poročil zadeva še zdaleč ni rešena. Glede na kompleksnost primera naj bi bila sodna presoja predvidena za prihodnje leto.

"Sodnik je v hitrem postopku odločil, da je treba ta spor obravnavati pred sodiščem prve stopnje, zato bomo to zadevo proti krovni zvezi nadaljevali pred sodniki, ki bodo odločali o vsebini primera," je poudaril Robin Binsard, pravni zastopnik Švicarke. Po njegovih besedah je obravnava predvidena za 16. februar prihodnje leto.

Odločitev bi lahko imela neposredne posledice za legitimnost volitev in prihodnje vodstvo Fie, je komentirala Villars.

Med drugim je kritizirala "pomanjkanje preglednosti" v krovni zvezi, izpostavila je tudi "nemogočo predstavitev alternativnega seznama" in "neprimerno situacijo enega samega upravičenega kandidata" za Južno Ameriko, poleg tega pa še "skladnost volilnih postopkov z načeli Fie o upravljanju, demokraciji in integriteti".

Tudi Mayer je Fio obtožil "pomanjkanja preglednosti" in "iluzije demokracije", ko je oktobra dejal, da zaradi nemogočih pravil opušča svojo predsedniško kampanjo.

