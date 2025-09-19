Švicarka Laura Villars je napovedala, da bo na volilni skupščini 12. decembra kandidirala za predsednico Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Nekdanja dirkačica bi lahko postala prva ženska na tem položaju. Volitve bodo 12. decembra v Taškentu.

Villars je odločitev sporočila v Bakuju pred dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Azerbajdžana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kandidaturo sta napovedala tudi zdajšnji predsednik, 63-letni Mohamed ben Sulajem iz Združenih arabskih emiratov, ki federacijo vodi od leta 2021, in nekdanji komisar formule 1, 59-letni Američan Tim Mayer.

28-year-old Laura Villars becomes the first woman in motorsport history to run for the FIA Presidency. pic.twitter.com/oPNL8Iw5I8 — Autosport (@autosport) September 18, 2025

Villars, ki svoje kandidature še ni uradno vložila, je daleč najmlajša. Pred tem je tekmovala v formuli 4 Savdske Arabije in seriji ferrari challenge.

"Moj cilj je bolj demokratično, pregledno in odgovorno vodstvo, odprto za ženske in nove generacije, Fia pa mora znova postati združenje dirkaških ekip in dirkačev," je izjavila Villars, ki je stara 28 let in bi lahko postala prva ženska na položaju v športu, ki ga skorajda povsem obvladujejo moški.