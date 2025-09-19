Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
19. 9. 2025,
11.46

FIA Laura Villars

Petek, 19. 9. 2025, 11.46

13 minut

Švicarka bo kandidirala za predsednico Fia

Bo Laura Villars postala prva ženska na čelu avtomobilistične zveze?

FIA | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Švicarka Laura Villars je napovedala, da bo na volilni skupščini 12. decembra kandidirala za predsednico Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia). Nekdanja dirkačica bi lahko postala prva ženska na tem položaju. Volitve bodo 12. decembra v Taškentu.

Villars je odločitev sporočila v Bakuju pred dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Azerbajdžana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kandidaturo sta napovedala tudi zdajšnji predsednik, 63-letni Mohamed ben Sulajem iz Združenih arabskih emiratov, ki federacijo vodi od leta 2021, in nekdanji komisar formule 1, 59-letni Američan Tim Mayer.

Villars, ki svoje kandidature še ni uradno vložila, je daleč najmlajša. Pred tem je tekmovala v formuli 4 Savdske Arabije in seriji ferrari challenge.

"Moj cilj je bolj demokratično, pregledno in odgovorno vodstvo, odprto za ženske in nove generacije, Fia pa mora znova postati združenje dirkaških ekip in dirkačev," je izjavila Villars, ki je stara 28 let in bi lahko postala prva ženska na položaju v športu, ki ga skorajda povsem obvladujejo moški.

