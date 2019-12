Mariborčani odslej z novim generalnim sponzorjem in imenom

Mariborčani bodo po novem nastopali pod imenom OK Merkur Maribor. Foto: OK Maribor

OK Maribor je na današnji tiskovni konferenci dobil generalnega sponzorja in bo od danes v vseh klubskih tekmovanjih nastopal pod novim imenom Odbojkarski klub Merkur Maribor.

OK Merkur Maribor ima doslej dva naslova državnih prvakov (v letih 1992 in 1993) in štiri pokalne naslove (leta 1993, 1995, 1996 in 2007). Ekipa trenutno zaseda 1. mesto v 1. DOL in 6. mesto v mednarodni ligi MEVZA.

"V klubu smo izjemno veseli sodelovanja z novim partnerjem. Verjamemo, da bo to sodelovanje obrodilo sadove in pripomoglo na obeh straneh k še večji prepoznavnosti v našem okolju. Klub je v zadnjih letih pokazal svojo kakovost in veselimo se novih skupnih zmag na igrišču in ob njem," je ob podpisu pogodbe povedal predsednik kluba Matej Smrekar.

