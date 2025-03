Nov šok: kaj se dogaja z Novakom Đokovićem? #video

Novak Đoković je na teniškem turnirju serije masters doživel nov šok, potem ko je presenetljivo izgubil proti Boticu van de Zandschulpu, ki se je na turnir uvrstil kot srečni poraženec. "Mislim, da te na takšen trenutek nič ne more zares pripraviti," je po šokantnem dvoboju povedal srbski zvezdnik.

Foto: Reuters

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je doživel nov šok, potem ko je na turnirju v Indian Wellsu izpadel že v uvodnem dvoboju. Njegov krvnik je bil tokrat Botic van de Zandschulp, ki je slavil z izidom 6:2, 3:6 in 6:1.

Kaj takšnega se mu ni zgodilo že več kot šest let

Še bolj zanimiv je podatek, da srbski teniški zvezdnik že več kot šest let ni izgubil treh dvobojev zapored in jasno, da Novak ni pravi in na novinarski konferenci je tudi sam povedal, da trenutno težko daje kakšne ocene.

"Seveda sem razočaran, ker sem izgubil, ampak če pogledam širšo sliko, sem imel izjemno kariero. Dolga leta sem bil konstanten, zato imam visoka pričakovanja. V zadnjih nekaj letih so se stvari zame očitno spremenile. Težko igram na želeni ravni. Včasih mi uspe odigrati nekaj dobrih turnirjev, a večinoma je to zame velik izziv. Je tako, kot je. Mislim, da te na tak trenutek nikoli ne moreš biti zares pripravljen. S tem se je treba soočiti na najboljši možen način," je uvodoma povedal trenutno sedmi igralec sveta, ki v letošnji sezoni zbral sedem zmag in štiri poraze.

Novak Djokovic making a fashion statement at Indian Wells 💀💀💀



pic.twitter.com/NF4k8pUaYw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025

Nekaj ga je vseeno zmotilo

Mnogi so opazili, da se je mučil na igrišču in da je bil daleč od svoje prave igre. A kot vedno, Beograjčan ni želel iskati izgovorov za slabo igro. Čestital je svojemu nasprotniku in dejal, da je imel tokrat slab dan. Vseeno pa se je nekoliko obregnil ob igrišče na enem največjih turnirjih na turneji.

"Žal mi je, da mi je šlo tako slabo. Še posebej zato, kako dobro treniram v zadnjem času. In če sem iskren, je razlika med osrednjim igriščem in drugimi igrišči je ogromna. Na osrednjem igrišču se žoga odbija višje kot na nekaterih peščenih igriščih," je priznal 37-letni teniški igralec, ki je še priznal, da nikakor na igrišču ni našel pravega ritma.

Novak Đoković bo prvič po letu 2019 igral na turnirju v Miamiju. Foto: Reuters

Že kmalu ga bomo lahko spet videli na igrišču

Naslednja postaja za Novaka Đokovića je turnir v Miamiju, kjer je že šestkrat zmagal, nazadnje pa je tam igral leta 2019. Spomnimo, da Đokovič trenutno sodeluje z Andyjem Murrayjem, ki ga trenira od letošnje sezone. Se bo že zgodila sprememba na trenerskem mestu? Novak je pred časom dejal, da računa, da bosta s Škotom sodelovala vsaj do letošnjega Wimbledona.

Indian Wells, ATP 1000

1. krog:

Mariano Navone (Arg) – Learner Tien (ZDA) 7:5, 6:4

Quentin Halys (Fra) – Pablo Carreno Busta (Špa) 6:3, 6:4 2. krog:

Carlos Alcaraz (Špa, 2) – Quentin Halys (Fra) 6:4, 6:2

Novak Đoković (Srb, 1) – Botic van de Zandschulp (Niz) 6:2, 3:6, 6:1

Gael Monfils (Fra) – Sebastian Korda (ZDA, 24) 7:6, 6:4

Taylor Fritz (ZDA, 11) – Matteo Gigante (Ita) 3:6, 6:3, 7:5

Ben Shelton (ZDA) – Mariano Navone (Arg) 6:3, 6:2

Alex de Minaur (Avs, 9) – David Goffin (Bel) 6:2, 6:2

Grigor Dimitrov (Bol, 14) – Nuno Borges (Por) 6:3, 6:4

Matteo Arnaldi (Ita) – Andrej Rubljov (Rus, 7) 6:7, 7:4, 7:5

Jack Draper (VB, 13) – Joao Fonseca (Bra) 6:4, 6:0

Hubert Hurkacz (Pol, 21) – Hugo Gaston (Fra) 7:5, 6:3

Karen Hačanov (Rus, 22) – Jakub Mensik (Češ) 3:6, 6:0, 6:3

Francisco Cerundolo (Arg, 25) – Mackenzie McDonald (ZDA) 4:6, 7:6, 6:3

Alejandro Tabilo (Čile, 30) – Dušan Lajović (Srb) 6:3, 7:5

Brandon Nakashima (ZDA, 32) – Rinky Hijikata (Avs) 7:5, 6:1

Jenson Brooksby (ZDA) – Felix Auger-Aliassime (Kan, 17) 6:4, 6:2

Denis Shapovalov (Kan, 27) – Adam Walton (Avs) 6:3, 6:2



Indian Wells, WTA 1000

1. krog:

Iva Jovic (ZDA) – Julia Grabher (Avt) 2:6, 7:5, 6:0

Alycia Parks (ZDA) – Ana Kalinskaja (Rus) 6:4, 6:3 2. krog:

Madison Keys (ZDA, 5) – Anastasija Potapova (Rus) 6:3, 6:0

Qinwen Zheng (Kit, 8) – Viktorija Azarenka (Blr) 6:3, 6:4

Jessica Pegula (ZDA, 4) – Magda Linette (Pol) 4:6, 6:2, 6:4

Iga Swiatek (Pol, 2) – Caroline Garcia (Fra) 6:2, 6:0

Mojuka Učidžima (Jap) – Coco Gauff (ZDA, 3) 4:6, 6:3, 7:6

Mirra Andrejeva (Rus, 9) – Varvara Gračeva (Fra) 7:5, 6:4

Darja Kasatkina (Rus, 12) – Sofia Kenin (ZDA) 3:6, 7:5, 6:4

Jasmine Paolini (Ita, 6) – Iva Jovic (ZDA) 6:3, 1:6, 7:6

Marija Sakkari (Grč, 29) – Viktorija Tomova (Bol) 6:0, 6:3

Danielle Collins (ZDA, 14) – Hailey Baptiste (ZDA) 5:7, 6:2, 6:4

Elina Svitolina (Ukr, 23) – Ashlyn Krueger (ZDA) 6:1, 3:6, 7:6

Caroline Dolehide (ZDA) – Eva Lys (Nem) 7:6, 6:4

Elise Mertens (Bel, 28) – Kimberly Birrell (Avs) 6:4, 7:5

Sonay Kartal (VB) – Beatriz Haddad Maia (Bra, 16) 6:2, 6:1

Lucia Bronzetti (Ita) – Magdalena Frech (Pol, 30) 6:3, 7:5

Xinyu Wang (Kit) – Jelena Ostapenko (Lat, 26) 6:4, 6:4

Donna Vekić (Hrv, 19) – Elina Avanesyan (Rus) 6:3, 6:3

Polina Kudermetova (Rus) – Jekaterina Aleksandrova (Rus, 20) 7:5, 6:2

