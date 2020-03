Boštjan Cesar postal ujetnik karantene

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Boštjan Cesar je v karieri doživel marsikaj, a s takšno negotovostjo in krutim posegom na vsakdanje nogometne opravke, kot ga v zadnjih tednih v Italiji povzroča koronavirus, še ni imel opravka. S tekmami bo prisilno miroval vsaj do 3. aprila. Države ne sme zapuščati, zato se zadržuje doma, občasno trenira in čaka na nova navodila.

Deset let je že od tega, odkar se je Boštjan Cesar iz Francije preselil v Italijo. Sprejel je povabilo Chieva, v mestu ljubezni, ki sta ga zaznamovala zaljubljenca Romeo in Julija, pa mu je tako všeč, da je letečim osličkom ostal zvest vse do danes. Čeprav bo na začetku poletja dopolnil 38 let, predlani pa se je poslovil od reprezentance, še vedno pomaga Chievu. Je njegov obrambni steber in si prizadeva, da bi se iz druge lige ekspresno vrnil med elito.

Še tretjič pred praznimi tribunami

Odkar seje koronavirus smrt v Italiji, veronska arena sameva brez turistov. Foto: Reuters Usoda je hotela, da je zadnjo tekmo odigral v ponedeljek, ko je Chievo v zadnji tekmi 28. kroga serije B doma premagal Cosenzo (2:0). Pred praznimi tribunami stadiona Marc'Antonio Bentegodi, na kar se je izkušeni Ljubljančan že navadil. Že tretjič zapored je igral na dvoboju brez prisotnosti gledalcev. Strah pred širitvijo izbruha koronavirusa je terjal svoje, Italija velja za evropsko državo, kateri je novi virus sars-cov-2 povzročil največ gorja. Največ je smrtnih žrtev, življenje je okleščeno, vsakodnevne navade so se čez noč spremenile.

''Spet smo igrali pred praznimi tribunami. Ni enako, kot da bi igrali pred navijači. Počutiš se nelagodno. Zdaj se tudi zgodi, da sodnik vse sliši, kaj se pogovarjamo in kako komentiramo tekmo. Pred tekmo smo trenerji in kapetani dobili navodila, kako morajo zdaj igralci paziti, kaj govorijo, saj sodniki ne bodo tolerirali grdih besed,'' se je hočeš nočeš moral navaditi na novo skrajnost, s katero bodo imeli konec tedna opravka tudi slovenski prvoligaški klubi.

Na ulicah Verone ni več skupin turističnih obiskovalcev, ki so polnile proračun mestne blagajne. Foto: Reuters

Tudi pri nas se bodo namreč igrali dvoboji pred praznimi tribunami, Slovenija pa se bo s tem pridružila mnogim državam, ki so se zaradi zdravstvenih razlogov v skrbi za zajezitvijo izbruha koronavirusa odločile za podoben ukrep. Med njimi je poleg Italije denimo tudi Španija.

Še zadnji, ki so lahko odigrali tekmo

Kot kapetan Chieva je pred zadnjimi tekmami, ki so potekale pred praznimi tribunami, prejel posebna navodila in opozorila sodnikov. Foto: Guliver/Getty Images Cesar je eden izmed zadnjih ''srečnežev'', ki so lahko igrali nogomet v Italiji. Do 3. aprila namreč ne bo več tekem. Ne v prvi, drugi in tudi ne v tretji ligi. Možnost tveganja je preprosto prevelika, zato bodo morali nogometaši do takrat pozabiti na dvoboje. ''Bili smo še zadnji, ki nam je bilo dovoljeno, da smo odigrali tekmo. Zdaj mi ni jasno, kako bodo uredili stvari s treningi. A bomo doma brez treningov do 3. aprila? Po eni strani bi bilo to v redu zaradi zdravja, po drugi pa moraš nekaj narediti, da ostaneš v formi. Za zdaj še normalno funkcioniramo, za zdaj še ni krize,'' nam je iz Verone sporočil Cesar.

V torek, dan po zadnji tekmi proti Cosenzi, se je v dopoldanskih urah odpravil v trenažno središče Veronello. Nogometaši tam niso opraviti treninga, ampak so imeli le posvet. Kmalu bodo izvedeli tudi, kaj bodo opravljali v prihodnjih dneh. Kako bodo trenirali. Če sploh. ''Čakamo na odločitev. Dobro bi bilo, da bi veljalo za vse klube isto. Če bi eni trenirali, drugi pa ne, ne bi bilo pošteno,'' je pripomnil.

Na lastno pest ne sme v Slovenijo

Ko ni bilo koronavirusa, se je pogosto med tednom za kratek čas zapeljal v Slovenijo. Zdaj je drugače, zdaj je to prepovedano. Foto: Guliver/Getty Images Življenje v Veroni se je po tem, ko je koronavirus začel kositi smrt med prebivalci, silno spremenilo. ''Verona je veliko turistično mesto. Prej so bile ulice, zlasti v središču mesta, polne turistov, zdaj jih ni več. Niti enega. Tako je že nekaj tednov. Zasledil sem tudi, da ljudje na veliko nakupujejo v trgovini. Da bi se zaradi tega v paniki tepli, kot so že poročali od drugje, tega nisem zasledil. Upam, da do tega ne pride. Trgovine so še normalno odprte, vsaj tiste s hrano. Tako je bilo vsaj do ponedeljka. Potem so prižgali rdeči alarm in je gibanje omejeno,'' je zaupal dolgoletni kapetan slovenske izbrane vrste, ki si je na domu v Veroni dobro napolnil zaloge in bo lahko brez težav zdržal daljše obdobje brez pretiranih obiskovanj trgovskih centrov.

V bolj ''normalnih'' časih bi se ob novici, da do 3. aprila ne bo tekem, lahko le nasmehnil, saj bi se mu ponudila možnost za obisk domovine. Od rojstnega mesta ni oddaljeno veliko. Zato mu je igranje v Veroni še toliko bolj pri srcu, saj se je večkrat med tednom odpravil v Slovenijo. Nazadnje je bil na začetku februarja, zdaj pa ga ne bo kar nekaj časa. Čeprav ne bo igral nogometa vsaj do začetka aprila, ne sme zapuščati države. Takšna so navodila vlade, najvišjih državnih organov.

''Ne smem iti na lastno pest v Slovenijo. Zapustil bi Italijo, a jo ne smem. Ne smem zapuščati doma, ampak ostati v karanteni. Od ponedeljka, ko so prižgali rdeči alarm, praktično ne smeš ven, če nimaš pravega razloga, dela in za to potrebnih papirjev. Delodajalci morajo o tem obvestiti policijo. Če te ustavijo na cesti in nimaš teh dokumentov, si lahko v težavah. Tako, kot smo jih denimo dobili mi, ko obiskujemo trening. Vendarle potrebujemo do Veronella 25 minut vožnje. Policisti tako delajo zapisnike.''

Ni zaskrbljen, a ni prijetno

Želja, da bi po SP nastopil še na EP, se mu ni nikoli uresničila. Foto: Vid Ponikvar Stanje v Italiji je zelo resno. ''Nisem zaskrbljen, ni pa prijetno. Kamorkoli pogledaš, katerikoli časopis odpreš ali pa internet, vedno se govori le o koronavirusu. Nisem zaskrbljen, se pa moraš držati pravil, če je tako stanje. Tako je pač. Bomo pa ostali doma. Saj imamo tudi tam kaj početi (smeh, op. a.),'' je zagotovil, kako dosledno izpolnjuje pravila. Ostaja profesionalec v pravem pomenu besede, takšen, kakršnega poznamo iz bogate kariere, ki jo je zaznamoval z dolgim obdobjem nošenja kapetanskega traku v izbrani vrsti.

Takrat se mu ni uresničila le ena otroška želja. Da bi nastopil na evropskem prvenstvu. Na tekmovanju, ki naj bi letos predstavljal vrhunec nogometnega dogajanja, a se je zaradi koronavirusa znašel pred številnimi vprašaji. Na sporedu je čez dobre tri mesece. ''Upajmo, da se bo stanje kmalu izboljšalo. Da se življenje vrne v normalne tirnice,'' si najbolj želi eden izmed številnih slovenskih legionarjev v Italiji, ki bo moral dobre tri tedne pozabiti na nogometne tekme.