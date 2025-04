Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone je po hudem padcu na državnem prvenstvu razkrila obseg poškodbe – s fotografijo brazgotine, dolge od stegna do goleni. "Rekordnih 42 šivov bi z veseljem preskočila," je zapisala z značilno ironijo. Njena rehabilitacija se je že začela, cilj pa ostaja jasen: nastop na zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini leta 2026, kar bo velik izziv.

Italijanska smučarska zvezdnica Federica Brignone se je na družbenih omrežjih oglasila enajst dni po padcu, ki jo je potisnil v težko obdobje. Ob objavi štirih fotografij – treh iz vrhuncev sezone in ene, na kateri je jasno vidna sveža brazgotina z več kot 40 šivi – je v svojem slogu zapisala in se navezala na šive: "Mimogrede – izboljšala sem svoj osebni rekord po točkah, a teh zadnjih 42 bi z veseljem preskočila."

1. aprila je na državnem prvenstvu v Val di Fassi grdo padla med drugo vožnjo veleslaloma. Poškodbe so bile hude: večdelni zlom golenične plošče in glave mečnice ter pretrgana križna vez v levem kolenu. Operirali so jo še isti dan v milanski kliniki La Madonnina. Pretekli torek so jo odpustili v domačo oskrbo, zdaj pa se že intenzivno posveča rehabilitaciji. "Končalo se je z 'boomom', a raje bi slišala pok steklenice penine. Za mano je nepozabna in noro čustvena zima," je sicer v uvodu zapisala na Instagramu.

"Že sem v akciji, da se vrnem v top formo," še sporoča lastnica velikega kristalnega globusa.

Po ocenah zdravnikov bo odsotna vsaj štiri ali pet mesecev. Časovno gledano jo čaka težek izziv. Kaj to pomeni v luči nastopa na domačih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini, ki se začnejo 6. februarja 2026, bo pokazal čas.