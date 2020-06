Premešane smučarske karte v novih rokah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljše slovenske alpske smučarke so se že vrnile na sneg. Kmalu jim bodo sledili še smučarji. Ob tem pa je zagorela tudi zelena luč za imenovanje vseh trenerjev in reprezentančnih ekip, na čelo katerih se kot novi vodja reprezentance zdaj tudi uradno seli Janez Slivnik.

Ilka Štuhec in Meta Hrovat sta smučarski post na Kaninu prekinili že sredi maja. Druga je bila v zadnjem obdobju skupaj z Nejo Dvornik na ledeniku Kaunertal. Ana Bucik in Tina Robnik sta prve zavoje po enajsttedenskem premoru pred kratkim opravili na ledeniku Hintertux. Že prihodnji teden stik s snegom na ledeniku Möltall načrtujeta obe moški ekipi, tako za hitri kot tudi tehnični disciplini.

Za vsemi je tudi že zajeten sklop kondicijskih priprav. Dvomov o tem, da so se slovenski smučarji že davno poslovili od skrajšane sezone in se osredotočili na negotovo novo, torej ni več.

Njihovo delovanje pa je danes tudi uradno formaliziral zbor panoge za alpsko smučanje, ki je na seji v Ljubljani potrdil vse načrte in reprezentančne sestave za sezono 2020/22, obenem pa sprejel tudi vsa poročila za predhodno tekmovalno obdobje.

Žan Kranjec v novo pripravljalno obdobje brez sprememb Foto: Reuters

Zelena luč za Slivnika ...

Edina ekipa brez trenerskih sprememb je moška za tehnični disciplini, kjer bo za Žana Kranjca in Štefana Hadalina še naprej skrbel Klemen Bergant. Na ženski strani so se spremembe zgodile zaradi napredovanja Janeza Slivnika v vodjo reprezentanc. Na mestu šefa ženske ekipe ga je nasledil Sergej Poljšak.

"Naložili so mi veliko breme, ki pa se ga ne bojim. Za menoj je 20 let v svetovnem pokalu. Kaj želim? Več zmagovalcev. Ne le Žana Kranjca. A to je dolgoročno delo. Ne gre za šprint. Zato je cilj dolgoročno delo s poudarkom na mlajših rodovih. Zavihali smo rokave. Želimo preboj v mlajših selekcijah," je ob prevzemu nove vloge dejal Slivnik.

... rdeča za Ferkovo

V primerjavi s preteklo sezono so na reprezentančnem seznamu ekip svetovnega pokala vsi smučarji z izjemo Maruše Ferk, ki je sicer v kombinaciji izpolnila A-normo, a si ni prislužila trenerske zaupnice. Dolgoletna reprezentantka vseeno vztraja, da tekmovalnih smuči še ne namerava postaviti v kot. Najverjetneje bo poskušala trenirati v lastni režiji in se prebijati na tekme svetovnega pokala.

Novo priložnost pa je dobila moška ekipa za hitri disciplini, v kateri sicer kar dva od štirih tekmovalcev (Boštjan Kline in Klemen Kosi) nista izpolnila kriterijev. Mariborčana se v družbi Martina Čatra in Mihe Hrobata zdaj v novo pripravljalno obdobje podajata pod vodstvom Grega Koštomaja.

Nova priložnost za smukaški kvartet (na fotografiji Martin Čater) Foto: Gulliver/Getty Images

Oče in sin

Prenovljena sta tudi štaba ekip evropskega pokala, po novem združena s C-ekipo. Pri obeh bo aktiven tudi novi vodja reprezentanc Janez Slivnik. Moško ekipo bo po novem vodil Gašper Markič, v zadnjih letih pomočnik trenerja pri smukačih. Žensko ekipo EP pa prevzema izkušeni Pavel Grašič, ki se po dolgih letih vrača v trenerske vode.

Tako smo priča zanimivi družinski sliki, saj pomemben položaj zavzema njegov sin Matija Grašič. Po novem bo namreč trener v ekipi Mete Hrovat, ki se oddaljuje od reprezentančnega ustroja.

S samostojno ekipo bo tudi v prihodnje delovala dvakratna svetovna prvakinja Ilka Štuhec. V njenem spremljevalnem štabu ni večjih sprememb.

Slovenska smučarska reprezentanca 2020/21

Foto: Getty Images Ženske



Ekipa svetovnega pokala

Tina Robnik, Ana Bucik in Neja Dvornik



Samostojni ekipi

Meta Hrovat in Ilka Štuhec



Ekipa evropskega pokala/C-ekipa

Nika Tomšič, Rebeka Oblak, Žana Ciglič, Nika Murovec, Anja Oplotnik, Jera Kompan, Lina Knific in Nina Drobnič Tina Robnik, Ana Bucik in Neja DvornikMeta Hrovat in Ilka ŠtuhecNika Tomšič, Rebeka Oblak, Žana Ciglič, Nika Murovec, Anja Oplotnik, Jera Kompan, Lina Knific in Nina Drobnič

Foto: Getty Images Moški



Tehnični disciplini

Žan Kranjec in Štefan Hadalin



Hitri disciplini

Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Klemen Kosi



Ekipa evropskega pokala/C-ekipa

Borut Božič, Nejc Naraločnik, Martin Križaj, Rok Ažnoh, Žiga Zupan Oreškovič, Jakob Anderlič in Anže Adamek Žan Kranjec in Štefan HadalinMartin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Klemen KosiBorut Božič, Nejc Naraločnik, Martin Križaj, Rok Ažnoh, Žiga Zupan Oreškovič, Jakob Anderlič in Anže Adamek