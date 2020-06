Veleslalomski kavboj želi na Kitajsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratni olimpijski in kar petkratni svetovni prvak Ted Ligety, ki bo 31. avgusta dopolnil 36 let, tekmovalnih smuči še ne namerava postaviti v kot. V podkastu spletnega medija Skiracing je celo zatrdil, da želi tekmovati še dve sezoni, uspešno kariero pa zaključiti po olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu. Morda celo po svetovnem prvenstvu istega leta. Do prvega julija bo namreč znano, ali bo Mednarodna smučarska zveza prisluhnila prošnji iz Cortine d'Ampezzo, kjer želijo svetovno prvenstvo prestaviti za dobro leto, torej na marec 2022.

Veleslalomski kavboj iz Kolorada poudarja, da mu je uspelo uokviriti zdravstvene težave. "Telo je bilo v pretekli zimi boljše kot zadnjih pet let," pravi Ligety, ki je smučarsko kariero po popolni veleslalomski specializaciji uskladil tudi z družinskim življenjem.

Tik pred koncem sezone se je s tretjim mestom v Garmisch-Partenkirchnu po več kot dveh letih vrnil na stopničke svetovnega pokala. Skupno ima v svoji smučarski biografiji sicer kar 52 uvrstitev med najboljše tri. Večinoma v veleslalomu, v katerem je osvojil tudi kar pet malih kristalnih globusov. Zadnjega se je sicer veselil leta 2014, letos pa se je vrnil v prvo jakostno skupino.