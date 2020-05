Ni bila lažna novica: res je konec smučarske pravljice

Podobno kot pred slabim letom, ko se je od aktivne tekmovalne kariere poslavljal Marcel Hirscher, so bili viri pri časniku Kronen Zeitung zanesljivi še v primeru njegove nekdanje gimnazijske sošolke. Anna Veith je namreč v televizijskem pogovoru z Alexandro Meissnitzer potrdila odhod iz tekmovalnih aren. Prihodnji mesec, natančneje 18. junija, bo 31 let dopolnila kot nekdanja alpska smučarka. Ob tem pa tudi kot ena najbolj uspešnih in smučarsko elegantnih, kar jih je premogla karavana svetovnega pokala.

Začutila je že med sezono

"Res je. Odločila sem se, da zaključim s tekmovalno kariero. Na koncu odločitev niti ni bila težka. Tako sem čutila. Že med tekmovanji sem začutila, da to ni tisto, kar želim. Spraševala sem se o smiselnosti vsega. Vedela sem tudi, da mi zaradi let in telesa v prihodnje ne bo lažje, temveč precej težje. Da, pogrešala bom adrenalin in vse skupaj. Čas je za novo poglavje. Kako bo šlo naprej? Dobro vprašanje. Želim biti družinski človek. Veselim se tudi novih projektov. S svojimi izkušnjami lahko tudi še veliko pomagam," je v osrednjem delu polurnega pogovora na nacionalni televiziji dejala Veithova in nato prisluhnila vnaprej posnetim željam številnih smučarskih in osebnih sopotnikov. Oglasila sta se tudi Marcel Hirscher in Tina Maze.

Foto: Sportida

Dva velika in dva mala kristalna globusa. Skupno kar trinajst kolajn v svetovnem pokalu, ob tem pa 15 zmag in kar 46 uvrstitev na stopničke. Zadnjič je bila med najboljšimi tremi predlani v Crans Montani. V domači vitrini ima še pet kolajn s svetovnih prvenstev in tri z olimpijskih iger. V Sočiju je bila leta 2014 olimpijska prvakinja v supereleslalomu. Trikrat je bila tudi svetovna prvakinja. Še pred tem je bila trikrat zlata tudi na mladinskih svetovnih prvenstvih. Vsekakor dovolj za mesto med večnimi, a bo za vselej ostal občutek, da bi dosegla še precej več, če ne bi na vrhuncu kariere zapadla v začarani krog poškodb kolen.

(Naj)boljša tudi zaradi Tine Maze

Veithova, tedaj še z dekliškim priimkom Fenninger, je bila na vrhuncu svoje tekmovalne moči v sezoni 2014/15, ki se je spominjamo tudi po bitki s Tino Maze. Prav Črnjanka jo je silila v največja tveganja in iz nje potegnila najboljše. Tista sezona se je končala z Avstrijkinim drugim velikim kristalnim globusom v Meribelu. Slovenko je po pravi drami na zadnjih tekmah ugnala za le 22 točk. ''Tista sezona je bila res nekaj posebnega. Res je, bila sem mlajša in v dobrem nizu. Ob sebi pa sem imela tudi izjemno tekmico. Druga drugo sva silili k popolnosti smučarskih izvedb. Tini sem hvaležna za to,'' nam je oktobra v Söldnu dejala solnograška šampionka. Takrat je še upala na drugo smučarsko pomlad.

Smučarska mačka na sipinah …

Večkratne avstrijske športnice leta se je dolgo držal vzdevek ženska-mačka. Ta izvira iz njenih atraktivnih agencijskih fotografij, predvsem pa angažiranosti v boju za zaščito najhitrejših mačk na svetu. Je namreč velika ljubiteljica gepardov in celo ambasadorka fundacije za zaščito teh živali v Namibiji. Pred sedmimi leti se je kar tri tedne mudila v tej afriški državi in med drugim skupaj s partnerjem Manuelom Veithom, sicer nekdanjim deskarjem na snegu, s katerim sta se nato poročila leta 2016, posnela kar nekaj promocijskega gradiva ob druženju z gepardi in med smučanjem po sipinah.

Foto: Sportida

… in snegu

Kar nekaj vzporednic z mačkami pa lahko zlahka najdemo tudi v Anninem smučanju. Na vrhuncu kariere je bila namreč tekmovalka, ki je tudi ob doseganju velikih hitrosti ohranjala popolni nadzor nad telesom in se naglo odzivala na različne dražljaje. Z odzivnostjo in odličnim ritmom je navduševala predvsem v veleslalomu, oboje pa z občutkom za hitrost plemenitila še v obeh hitrih disciplinah. Čeprav v specialnih slalomih praviloma ni nastopala, pa je večkrat dokazala, da ji tudi smukanje med količki ni tuje.

Konec solnograške smučarske pravljice

V zadnji zimi se je predstavnica izjemno močnega letnika 1989 (še Hirscher, Tina Weirather, Viktoria Rebensburg, Tessa Worley, Dominik Paris, Max Franz, Nina Loesteh, Nicole Schmidhofer …) le dvakrat zavihtela med najboljšo deseterico svetovnega pokala. Na koncu je bila 61. v skupnem seštevku in le v superveleslalomu med najboljših 25. V sebi ni bila več sposobna priklicati drznosti za približevanje skrajnim limitom. Za smučarko, ki je ob eleganci stavila tudi na rezučtatsku uspešnost, je bilo sivo povprečje nesprejemljivo. Predvsem pa je napočil trenutek za nove izzive.