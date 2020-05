Pomladni veter sprememb v slovenskem smučanju

Proceduralni mlini alpskih reprezentanc bodo mleli še nekaj časa, predem bomo lahko govorili o uradni sestavi trenerskih in tekmovalnih ekip. Toda obrisi so jasno vidni in v pričakovanju zelene luči alpskega odbora in zbora napovedujejo precejšnje spremembe. Le moška ekipa svetovnega pokala za tehnični disciplini, v kateri roko nad Žanom Kranjcem in Štefanom Hadalinom drži Klemen Bergant, ostaja brez večjih sprememb. Edina je vidna na mestu serviserja, kjer je Barnabo Greppija že nasledil Lojze Debelak.

Grega Koštomaj bo vodil moško ekipo za hitri disciplini. Foto: MaPa

Vodja panoge še naprej ostaja Miha Verdnik, ki ima velike zasluge za alpsko konsolidacijo v zadnjih letih, medtem ko pa je imel v preteklih tednih največ dela s finančnimi luknjami, ki so posledica krize ob epidemiji koronavirusa. Pri nadaljnjem delu pa ga bo razbremenil Janez Slivnik, ki postaja glavni trener vseh reprezentanc. Ključni izziv donedavnega glavnega trenerja ženske reprezentance bo usklajeno delovanje vseh trenerskih zasedb, saj je tekmovalna vrzel za aktivno generacijo skrb vzbujajoča. Nekdanji trener v finski in avstrijski reprezentanci tako zaseda mesto, za katero je bil sicer predviden že leta 2014, a se je tedaj odločil ostati v tujini.

Spremembe pri dekletih

Po Slivnikovem službenem napredovanju pa vajeti v ženski ekipi svetovnega pokala prevzema njegov dosedanji pomočnik Sergej Poljšak. Poleg njega v ekipi ostaja tudi nekdanji slalomski mojster in nosilec kolajne na svetovnem prvenstvu Mitja Kunc. Skromnejši pa bo seznam tekmovalk, saj naj bi v tej ekipi redno trenirali le veleslalomska prvokategornica Tina Robnik in Ana Bucik, ki je letos uspešno zaustavila padajočo rezultatsko krivuljo v obeh tehničnih disciplinah. V reprezentanci, kot kaže, ne bo več prostora za Marušo Ferk, ki si je status obetala na podlagi izpolnjenega kriterija v kombinaciji, medtem ko pa naj bi mlada Neja Dvornik vadila s trenerjem ekipe evropskega pokala.

Meta Hrovat z ekipo znotraj ekipe Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Meta Hrovat na novi poti

Trenutno pomladno smučanje na Kaninu pa je tudi indic nove poti Mete Hrovat. Kranjskogorčanka, ki se je v pretekli zimi drugič v karieri zavihtela na stopničke za zmagovalke, želi namreč tudi v prihodnje vaditi ločeno od reprezentančnih sotekmovalk. Za njen program že skrbi Matija Grašič, v njen štab se je vrnil tudi Jure Hafner, medtem ko pa za smuči še naprej skrbi uveljavljeni serviser Robi Kristan. Hrovatova mora v kratkem s predstavniki Smučarske zveze Slovenije še doreči pravila igre.

Prava priložnost za Koštomaja

Nova pravila igre pa bodo veljala tudi za smukaški kvartet v postavi Miha Hrobat, Martin Čater, Klemen Kosi in Boštjan Kline, saj gre za največje reprezentančne dolžnike, zato ne čudi, da so se v smučarski bazi že porajala vprašanja o smiselnosti vztrajanja z ekipo za hitri disciplini. Po januarskem slovesu Petra Pena, ki je medtem prestopil v avstrijsko žensko vrsto, in vlogi zimskega gasilca bo zdaj polni mandat prejel Grega Koštomaj. Nekdanjemu trenerju v ekipi Ilke Štuhec bo v kadrovsko in proračunsko zmanjšani ekipi po novem pomagal nekdanji reprezentant Aleš Gorza. Korošec sicer ni tujec v ekipi, saj je z njo sodeloval kot trener samoplačniškega pridruženega člana Tilna Debelaka, ki je januarja tekmovalne smuči postavil v kot.