"Treba je izkoristiti, če imamo to možnost," ob vrnitvi na sneg ne skriva nasmeha najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat, ki je v zadnjih dveh mesecih stala le na turnih smučeh. V sredo si je kar v jedilnici restavracije na Kaninu postavila šotor kot začasno prebivališče. S treningi naj bi ob pomoči snežnih sani namreč zaradi pomladnih temperatur in sonca, ki se po vzhodu upre na smučišče, začenjala že ob 5.30, torej krepko pred zagonom gondole. Skupaj z Ilko Štuhec, katere štab je bil tudi gonilna sila kaninske "smučarske telovadnice", upa predvsem na jasne noči, a vremenska napoved vsaj za konec tedna ni ugodna.

"Ne bom prehitevala"

"Ti treningi so namenjeni predvsem tehniki in pridobivanju občutkov. Veliko smo se pogovarjali o mojih napakah, predvsem tistih, iz minule sezone. Zdaj je najboljši čas za ukvarjanje s temi težavami. Začela sem z vajami. Ne bom prehitevala dogodkov. Iz dneva v dan. Najprej moram zares začutiti smuči, nato grem lahko naprej," umirjeno pripoveduje dvakratna mladinska svetovna prvakinja v slalomu in aktualna veleslalomska prvokategornica, ki jasnega terminskega načrta za delo na Kaninu nima, a upa na zajetnejše število smučarskih dni.

Iz manj narediti več

Moški del reprezentance bo z vrnitvijo na sneg po vsej verjetnosti počakal do junija, ko naj bi bilo mogoče treniranje v Avstriji. V preostalem delu ženske ekipe pa ne izključujejo niti kaninske vadbe. Kot na dlani je, da bo letošnje pripravljalno obdobje zaradi koronavirusa precej drugačno. Brez južne poloble in z veliko evropske improvizacije. "Letošnja sezona bo zanimiva. Treba se bo znajti in iz manj narediti več. Še toliko bolj pomembno bo, kdaj in kako trenirati. V takšnih situacijah se pokaže, da je treba biti trmast in delati največ v danih pogojih," razmišlja Hrovatova.

Najboljša sezona, toda …

Za 22-letno Kranjskogorčanko je sicer statistično najboljša sezona v karieri, v kateri je osvojila 279 točk, zasedla deveto mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala in ostala med najboljših 25 v veleslalomu, vrhunec pa je dosegla s tretjim mestom v Kranjski Gori. A ker je pred tem premagala zdravstvene težave, ki so jo omejevale, obenem pa ni skrivnost, da meri proti samemu vrhu, zgolj s točkovnim napredkom ni bila zadovoljna. Pogrešala je predvsem večjo tekmovalno stabilnost.

Brez poglavitnih odgovorov

Smučarskih aktivnosti na Kaninu se je lotila v lastni režiji oziroma v sodelovanju z Ilkinim taborom. Kakšen bo protokol njenega dela v poletnem pripravljalnem obdobju in nato tudi reprezentančni status med sezono, pa, vsaj uradno, še ni znano. Ob vrnitvi na sneg ni želela govoriti o morebitnem delnem umikanju od reprezentančnih sotekmovalk oziroma o oblikovanju ekipe znotraj ekipe, o čemer se v smučarskih kuloarjih govori že nekaj časa. Do dokončnega dogovora s Hrovatovo ter predvsem do uradne potrditve tekmovalnih ekip in trenerske piramide pa dogajanja ne komentirajo niti pri Smučarski zvezi Slovenije.