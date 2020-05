Nič ni samoumevno: velike smučarske spremembe?

Ko je najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec 12. marca ob odpovedi pokala Vitranc in predčasnem koncu sezone v Kranjski Gori pospravljal svojo opremo, je obžaloval, da ga je koronaval ujel prav pred zadnjimi zavoji. Le nekaj tednov pozneje je uvidel, da so imeli alpski smučarji, predvsem v primerjavi s športniki iz poletnih panog, celo srečo. Epidemija je svetovnemu pokalu v alpskem smučanju odnesla 13 od skupno 86 predvidenih tekem. Predstavniki številnih drugih športnih panog so ali bodo izgubili celotno sezono. Podrli so se jim olimpijski načrti. Prihodnost je negotova.

A če se je tisti drugi četrtek v marcu zdelo, da bo vpliv novega koronavirusa na običajno življenje in športni vrvež že čez nekaj tednov kot predlanski sneg, je dva meseca pozneje več kot očitno, da bodo spremembe dolgotrajne. Navsezadnje je svetovni šport še vedno v dobršni meri zamrznjen. Sredi maja se nova smučarska sezona resda zdi zelo oddaljena, a je po drugi strani dovolj blizu, da pri Mednarodni smučarski zvezi že razpravljajo o mogočih scenarijih oziroma prilagoditvah.

Takšni prizori se zdijo v tem trenutku povsem nepredstavljivi. Foto: Sportida

Sezona 2020/21 predvideva tekmovanja v kar 41 različnih krajih, skupno v kar 15 državah in na treh celinah, saj je ob klasičnem evropskem in severnoameriškem delu predvidena tudi ženska olimpijska generalka na Kitajskem. Prav različne lokacije, selitve in nastopanje smučarjev iz različnih držav predstavljajo največjo skrb. Zato ni izključeno, da bodo smučarski veljaki preuredili koledar in se zavzeli za manj prizorišč ter več tekem v enem okolju, za katerega bodo ocenili, da je varno in ne prinaša tveganja.

"Do danes ni bilo nobenih uradnih sprememb. Veliko je špekulacij. A po drugi strani se tudi mednarodna zveza pripravlja na različne scenarije. Organizatorji in vodstvo svetovnega pokala se ukvarjajo s temi vprašanji," je v pogovor za švicarski portal Skinews dejal poslavljajoči se predsednik Mednarodne smučarske zveze Gian Franco Kasper in dodal, da bodo morale biti tekme organizirane le v okoljih, v katera lahko potujejo vsi tekmovalci.

Žan Kranjec naj bi se na sneg vrnil prihodnji mesec. Foto: Guliver/Getty Images

Pomislek, s katerim se pri FIS že srečujejo, pa so tudi gledalci na tekmah. Čeprav obstajajo prizorišča, kjer praznih tribun ne bi niti opazili, pa si predvsem v Wengnu, Schladmingu, Kitzbühlu ali Adelbodnu tekem brez navijačev skorajda ne morejo predstavljati. Podobno velja za Jasno, ki se vrača v koledar, tudi z upanjem na veliko slovaško navijaško evforijo ob uspehih Petre Vlhove.

"Tekme brez navijačev bi bile nenavadne, a povsem mogoče," je v pogovoru za avstrijski časnik Kronen Zeitung dejal direktor moškega svetovnega pokala Markus Waldner in ob tem namignil, da je lahko vsaj v prihodnji zimi smučarski svetovni pokal predvsem televizijski produkt.

Vodstvo svetovnega pokala je torej zdaj predvsem v vlogi opazovalca. Na podlagi morebitnega zagona poletnih sezon v drugih športih ter globalne epidemiološke slike naj bi se o morebitnih prilagoditvah koledarja ali spremenjenem tekmovalnem protokolu odločalo do konca poletja. Spomnimo, sezona 2020/21 bi se morala s tradicionalnim dvojnim veleslalomskim programom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom začeti 24. in 25. oktobra.