Če Ilka ne sme čez mejo, bo smučala kar doma

Po Ester Ledecki, švedski in avstrijski reprezentanci bosta smučarski post, ko vse kaže, v kratkem prekinili tudi Ilka Štuhec in Meta Hrovat, ki bosta izkoristili več kot 300 centimetrov debelo snežno odejo na Kaninu.

"Vlada RS je odločila, da z upoštevanjem navodil NIJZ od 11. 5. 2020 dalje lahko obratujejo tudi žičniške naprave. Glede na to, da imamo na Kaninu še več metrov snega, ter da smo vsi željni pomladanske smuke, bomo v naslednjih dneh zagnali tudi naše naprave," so mnoge smučarske navdušence, ki so bili zaradi novega koronavirusa prisiljeni krepko skrajšati svojo sezono, obvestili upravljavci visokogorskega smučarskega središča ter tako napovedali vnovično odprtje. Kdaj bodo znova zagnali gondolo in žičniške naprave, še ni povsem jasno, saj vremenska napoved za ta teden ni najbolj ugodna.

Da so razmere na Kaninu primerne za vrnitev na smuči, sta že pred kratkim poudarjali dvakratna svetovna smukaška prvakinja Ilka Štuhec in vodja njene ekipe Darja Črnko. Kot vse kaže, ne bo ostalo le pri besedah, saj že v tem tednu načrtujeta tudi trening, ki pa ga bo treba opravljati v zgodnji jutranjih urah. "Pred kratkim sem bila na terenu in se na lastne oči prepričala, da so pogoji dobri," pravi Črnkova, ki svoji hčerki po marčevskem umiku s Pohorja treninga trenutno še ne more zagotoviti v Avstriji ali Švici, medtem ko pa se je glavnina reprezentanc že sprijaznila s tem, da bo letošnja vadba na južni polobli padla v vodo.

Trening na Kaninu načrtuje tudi najboljša slovenska smučarka pretekle sezone Meta Hrovat, medtem ko pa so v vodstvu reprezentanc do ideje še nekoliko zadržani. "Ko bo smučišče obratovalo, bodo naši trenerji preverili ustreznost pogojev. Če bodo ocenili, da je mogoče izpeljati primeren trening, bodo tja poslali tudi preostale smučarje svetovnega pokala," pravi vodja panoge Miha Verdnik, ki sicer prve smučarske treninge načrtuje v začetku junija na avstrijskih ledenikih. Do takrat pa naj bi bila znana tudi dokončna trenerska piramida. O njej bo 21. maja razpravljal alpski odbor.