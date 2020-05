Peter Pen je sprejel avstrijski izziv

Čeprav je bil tudi po januarskem umiku od slovenske ekipe za hitri disciplini v resnih pogovorih za prevzem enega od pomembnejših položajev v slovenski smučarski reprezentanci, pa bo Peter Pen svojo trenersko kariero nadaljeval v tujini. In to ne kjerkoli, temveč v največji in najbolj razviti smučarski reprezentanci na svetu. Povabila v avstrijsko reprezentanco 47-letni Mariborčan pač ni mogel zavrniti. Iz moškega se zdaj seli v ženski del karavane svetovnega pokala.

Po legendarnem Filipu Gartnerju in Janezu Slivniku je Pen postal tretji slovenski trener v avstrijski reprezentanci, kjer sicer skorajda praviloma raje prisegajo na domač strokovni kader. Deloval bo v ženski ekipi svetovnega pokala za hitri disciplini, kjer vlogo koordinatorja po odhodu Rolanda Assingerja prevzema Florian Scheiber. Ob Penu bo v tej ekipi delovala tudi slovenska kineziologinja Anja Šešum, nekdanja članica ekipe Ilke Štuhec.

Za razliko od večine reprezentanc, ki čakajo na nadaljnje sproščanje ukrepov v globalnem boju proti koronavirusu, odpiranje mej in oživitev hotelirske dejavnosti, so Avstrijci prav ta teden začeli tudi s smučarskimi treningi na ledenikih. Prednost je dobila moška ekipa, ki že vadi na Rettenbachu nad Söldnom in v Kaunertalu. Pen pa naj bi s svojo novo ekipo v smučarske čevlje vnovič stopil prihodnji teden.

Po letu 2014 se Pen znova seli v tujino. Foto: Sportida

To je zanj druga trenerska izkušnja v tujini. Kmalu po zaključku tekmovalne kariere, v kateri je pod vodstvom Jožeta Gazvode v družbi Aleša Brezavščka in Gregor Šparovec oral slovensko smukaško ledino, se je namreč preselil na Hrvaško. "Opravil sem Kostelićevo akademijo," je pogosto poudaril dolgoletni tesni sodelavec Anteja Kostelića in nazadnje trener v ekipi Natka Zrnčića. Leta 2014 se je nato vrnil v Slovenijo, prevzel moško ekipo za hitri disciplini in med drugim Boštjana Klineta usmeril proti krstni zmagi, v zadnji sezoni pa mu ni uspelo preusmeriti strmo padajoče rezultatske krivulje.

Slovenski smukaški kvartet, ki ga ob Klinetu sestavljajo še Miha Hrobat, Martin Čater in Klemen Kosi, je tudi zaradi zdravstvenih težav v družini zapustil v začetku leta in taktirko prepustil Gregorju Koštomaju. Ali bo ta zdaj tudi uradno dobil polni mandat za vodenje ekipe, pa bo znano v tem mesecu, ko bo alpski del SZS potrdil reprezentance za novo sezono.