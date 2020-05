"Dan je bil podoben dnevu, veseli me, da se stvari malo rahljajo, da gredo v smeri nam znanega, da bomo lahko začeli malo bolj resno trenirati," je v spletni oddaji Šport med štirimi stenami agencije Sportanzo o času v samoizolaciji povedala najboljša slovenska alpska smučarka v hitrih disciplinah zadnjih let Ilka Štuhec.

Zadnje tedne je lahko posvečala le kondiciji, manjkajo pa občutki na snegu. Foto: Mediaspeed Štajerka se je zadnje tedne lahko posvečala le kondiciji, na sneg pa morala pozabiti. Upa, da se bo ob rahljanju ukrepov še to pomlad lahko vrnila na bele strmine.

"A lepo vreme in višje temperature pomenijo tudi vedno manj snega. Zaradi tega smo v kar veliki zagati, saj smo morali precej spremeniti spomladanski plan. Po navadi po koncu sezone do sredine maja smučamo, skoraj vsak dan do mrtvega treniraš, saj ne potrebuješ varčevati moči. Zdaj pa je namesto snega bila le kondicija, pa še to zgolj doma. Na srečo imam veliko pripomočkov, uteži ..., tako da sem lahko, čeprav nisem smela biti v neposrednem stiku s kondicijskim trenerjem, doma naredila veliko."

Uteži - dnevne Ilkine spremljevalke v času izolacije:

Upa, da se še to pomlad vrne na bele strmine. Nekatere reprezentance, kot je švedska, trenirajo že več kot mesec dni. Foto: Getty Images

Švedi na snegu že mesec in pol ...

A čeprav je kondicija pomemben del športnikove priprave, 29-letnica opozarja, da občutkov na snegu, ki so jih odnesli dnevi v karanteni, ne bo moč dobiti nazaj.

"Kaj to pomeni za sneg, bomo videli. Imam informacije, da marsikdo v konkurenci trenira. Na primer Švedi, ki imajo drugačen pristop soočanja s pandemijo. Oni smučajo že mesec in pol, Avstrijci začnejo z naslednjim tednom ... Pri nas pa je vprašanje, kako bo s snegom. Vem, da ga je na Kaninu še kar nekaj. Upam, da bomo prišli do tja, močno upam. Kdaj bomo pa lahko šli čez mejo, v Avstrijo, pa se mi ne sanja. Kondicija je sicer ogromen del smučarije. A tega, kar smo zdaj zamudili, ko nismo smučali, ne moremo nadomestiti. Tudi ko se bodo spet odprla smučišča, ne moreš smučati od 6. ure zjutraj do 16. ure popoldan. To se ne da. Ko bomo stopili na sneg, bo treba delati pametno."

Štuhčeva verjame, da ni pozabila smučati in da bo že v prihodnji sezoni višje, kot je bila letos, ko se je le dvakrat uvrstila med najboljšo deseterico (šesto in sedmo mesto). Foto: Grega Valančič/Sportida

Ve, da ni pozabila smučati

Štuhčeva je še dodala, da ji motivacije ne manjka, in izrazila upanje, da bo že v prihodnji sezoni znova posegala višje. V končani je dvakratna zaporedna svetovna prvakinja v smuku ostala brez zmagovalnega odra, zgolj dvakrat se je uvrstila med najboljšo deseterico: "Verjamem, da nisem pozabila smučati. Stvari so se odvile, kot so se, zato nisem uspela pokazati, kar znam. Upam, da bom to lahko pokazala v prihajajočih sezonah. Čim prej, tem boljše."



