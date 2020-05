V zadnjih tednih se ni pridružil valu negodovanj nad omejitvami. Obdobje, v katerem so smuči ostale v kleti, vsi odhodi čez domači prag pa so bili dnevne narave, je Boštjan Kline izkoristil za kakovostno družinsko življenje. "Običajno pridem in grem. Ali pa so si dnevi na las podobi. Tokrat je bilo drugače. Čas z družino mi je prišel še kako prav," priznava.

Čeprav pravi, da se je naučil potegniti ločnico med službo in domom, pa ni minil dan, ko ga ne bi preplavljale tudi smučarske misli. Te še zdaleč niso tako sladke kot pred tremi leti, ko je bil član smukaške elite in tudi zmagovalec tekme svetovnega pokala. Sezona 2019/20 je namreč še poglobila njegovo tekmovalno krizo.

Prvič po letu 2012 je zimo zaključil brez ene same točke, po letu 2015 pa je znova ostal tudi brez mesta v superveleslalomski trideseterici. Po le treh uvrstitvah med dobitnike točk je ostal brez kriterijev za reprezentančni status in ugodnih štartnih izhodišč. Na FIS lestvici je smučar, ki je bil še pred tremi sezonami na vsaki preizkušnji v hitrih disciplinah kandidat za uvrstitev vsaj med deseterico, trenutno 55. v superveleslalomu in 80. v smuku.

V celotni sezoni do le 23 točk svetovnega pokala. Foto: Sportida

Slovo? Nikakor!

Čeprav v izjavah pogosto deluje malce brezbrižno ali celo zasanjano, pa je ob ponujeni dilemi, ali je ob nakopičenih težavah in vstopu v trideseto leto starosti razmišljal o tem, da bi dvignil roke, odgovor ponudil še pred zaključenim vprašanjem. "Ne. Nikakor. Preveč notranje energije in smučarske želje premorem, da bi odnehal," je, kot bi se predramil, odvrnil Mariborčan.

A dejstvo je, da bo moral nekaj spremeniti in v sebi znova prebuditi tekmovalni instinkt ter položaj telesa naravnati tako, da bo v ključnih delih znova razvijal hitrost in iskal skrajne meje. "Nekaj odgovorov sem dobil že na zadnjih tekmah, predvsem v Kvitfjellu. Škoda, da nam je koronavirus nato odnesel pomladno smučanje. A delo bom nadaljeval, ko se vrnem na sneg," zagotavlja.

Brez očitkov

Sam sebi je daleč največji dolžnik. "Vsekakor. Kar lahko rečem, je, da sem se vedno trudil po svojih najboljših močeh. Dajal sem vse od sebe. V športu je pač tako, da se vedno ne posreči. A prav nič si ne očitam. Zrem pa v prihodnost. Na smučarski ravni bom poskušal popraviti ključne stvari," pravi nekdanji mladinski svetovni prvak.

Priprav na novo sezono se je že lotil. Tako kot preostali slovenski smučarji, ki so prav tako že zagnali kolesje, si je moral sam priskrbeti kondicijskega trenerja. Rešitev je našel v Gašperju Kristanu, s katerim sta sicer sodelovala že v preteklosti. Del treningov opravi neposredno pod njegovo taktirko, del ob sledenju predpisanemu programu.

Na zadnjih devetih smukih je ostal brez točk. Tudi v Kitzbühlu. Foto: Getty Images

Segel bo v žep

Klinetova telesna pripravljenost sicer tudi v preteklosti ni bila vprašljiva. Če bo tudi tokrat opravil svoje delo, ga nato osrednji izziv čaka na snegu, kjer bo znova iskal samega sebe. Vprašanje brez odgovora pa je – kdaj. "Čakamo. Če ne bo šlo drugače, se bomo vrnili šele avgusta," z rameni skomigne Kline, za katerega pa kondicijski trener še zdaleč ne bo edini strošek.

Vnovično uvajanje samoprispevkov kot odgovor na krizo je neizbežno. Boštjanov izhodiščni položaj je zaradi rezultatov še slabši. "Položaj, v katerem smo se znašli vsi skupaj, ni prijeten. Ne za smučarsko zvezo in ne zame. Govori se o dokaj visoki participaciji. Vem pa, da so tudi trenerjem krčili plače in varčevali na vseh ravneh. Kot kaže, je to edini izhod. Zato sem pač pripravljen sprejeti to edini možnost," pripoveduje izkušeni reprezentant.

O rezultatskih ambicijah ga tokrat nismo spraševali. Zanimalo pa nas je, kaj pričakuje od sebe. "Kar si bom zadal, želim uresničiti. Na vsakem treningu. Kar bo dogovorjeno s trenerji, bom z vso odločnostjo izpeljal. Ključen del pa bo prenos teh dobrih praks na tekmo. Ko bo prišel trenutek, ob katerem bom v cilju dejal, da sem opravil potrebno, verjamem, da bo tudi pogled proti semaforju znova lep," odgovarja nekdanji prvokategornik.