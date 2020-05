Smučarska zmaga: kdor čaka, dočaka

Še preden so se prvi rekreativni smučarji s kabinsko žičnico pripeljali na Kanin, ki je zaradi debele snežne odeje in sproščenih vladnih ukrepov znova odprl svoja vrata, sta se pod svoj prvi smučarski dan po dvomesečnem prisilnem koronapremoru podpisali rezultatsko najuspešnejši slovenski smučarki pretekle zime Ilka Štuhec in Meta Hrovat.

Z zajetno opremo sta se na zgornjo postajo, ki leži več kot 2.000 metrov nad morjem, povzpeli že v četrtek in si tam s spremljevalnim štabom uredili začasno domovanje, tako da sta lahko že ob petih zjutraj stopili na smuči. Na edinem slovenskem visokogorskem smučišču naj bi vztrajali, dokler bodo vremenske in snežne razmere dopuščale sprejemljive treninge.

Slovenija se je tako priključila kratkemu seznamu tistih držav, katerih smučarske reprezentance so našle rešitev za trening na snegu. Tukaj so s svojimi ledeniki v veliki prednosti Avstrijci, ki trenirajo že od začetka meseca. Možnost treninga imajo tudi Švedi, o precejšnjih težavah pa poročajo Nemci, ki so se želeli priključiti svojim južnim sosedom, a jim protokol prehajanja mej to za zdaj še preprečuje.