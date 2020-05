Grda poškodba hrvaškega upa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elias Kolega, ki skupaj z mlajšim bratom Samuelom po vzoru Jance in Ivice Kostelića opravlja kondicijske treninge na otoku Mljet, si je ob torkovi delovni nezgodi zlomil golenico desne noge. Kot poročajo s sedeža hrvaške smučarske zveze, je 23-letni slalomski specialist padel ob treningu z rolerji, kmalu zatem pa je bil prepeljal v bolnišnico v Dubrovniku. Tam je bil tudi operiran, zdaj pa ga čaka dolgotrajna rehabilitacija.

Kolega, nekoč tretji slalomist mladinskega svetovnega prvenstva, ki je lani na klasiki v Adelbodnu navdušil s šestim mestom, sicer velja za člana udarnega novega rodu hrvaškega smučanja. Njegov trener je Ante Kostelić, z nasveti pa mu pomaga tudi nekdanji zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala Ivica Kostelić.

Starejši od bratov Kolega je sicer eden od petih smučarjev, ki so na nedavni seji alpskega odbora prejeli status A reprezentanta. Poleg Kolege so bili tega deležni še eden najboljših veleslalomistov svetovnega pokala Filip Zubčić, nekdanji mladinski slalomski svetovni prvak Istok Rodeš, najboljša hrvaška alpska smučarka Leona Popović in vsega 16-letna Zrinka Ljutić, za katero naši sosedje verjamejo, da je ime prihodnosti.