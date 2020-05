V slovo pomahala še velika tekmica Tine Maze

Avstrijsko smučanje, kot kaže, zaključuje nadvse uspešno poglavje. Lani se je od belih strmin že poslovil Marcel Hirscher, z dvema zlatima olimpijskima medaljama, sedmimi naslovi svetovnega prvaka in osmimi velikimi kristalnimi globusi najbrž najboljši avstrijski smučar sploh, zdaj pa je upokojitev napovedala še Anna Veith, nekoč Fenninger, ki se je v zadnjih sezonah mučila, v svojem najboljšem obdobju pa navduševala navijače in v obup spravljala številne tekmice, med njimi nekajkrat tudi našo superšampionko Tino Maze, a ji je ta v enaki meri tudi vračala.

Mazejeva in Ledecka sta ji vzeli dve zlati medalji

Veithova je v svetovnem pokalu dosegla 15 zmag, 11 v veleslalomu, tri v superveleslalomu in eno v alpski kombinaciji, v letih 2014 in 2015 je osvojila tudi veliki kristalni globus, z olimpijskih iger pa je prinesla eno zlato, superveleslalomsko iz Sočija. Ob tem ima v zbirki še dve srebrni olimpijski kolajni, v Sočiju je podprvakinja postala v veleslalomu, kjer je morala premoč priznati le naši zlati Tini Maze, v Pjongčangu pa ji je zlato v super G-ju izmaknila češka senzacija Ester Ledecka.

Poškodbe, poškodbe, poškodbe

Veithova – z avstrijskim deskarjem Manuelom Veithom se je poročila leta 2016 in zamenjala priimek Fenninger – je bila uspešna tudi na svetovnih prvenstvih, s katerih je prinesla štiri odličja, tri zlata in bronasto, zadnje obdobje njene kariere pa je bilo zaznamovano s poškodbami. Prvo večjo – strgane križne vezi na obeh kolenih in poškodbe meniskusa – je utrpela na treningu tik pred štartom sezone 2015/16 v Söldnu, zadnjo, januarja lani, na treningu v Trentinu, ko je zopet poškodovala vezi v kolenu in končala sezono.

Zadnjo tekmo svetovnega pokala je odpeljala 9. februarja letos, ko je na superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu odstopila.

Kdo se poslavlja?



Poleg Veithove, ki je bila sicer pred dnevi uvrščena v avstrijsko reprezentanco, so smučanju v zadnjih tednih v slovo pomahali še dvakratna dobitnica superveleslalomskega globusa Tina Weirather, italijanski kvartet Johanna Schnarf, Peter Fill, Nadia in Elena Fanchini, švedska "tehničarja" Andre Myhrer in Matts Olsson, Nemci Fritz Dopfer, Veronique Hronek in Christina Ackermann (Geiger), Kanadčan Dustin Cook, Norvežanka Nina Loseth, iz slovenske smučarske družine pa Tilen Debelak, ki je večji del kariere nastopal kot samoplačnik in enkrat osvojil točke svetovnega pokala, ter ena najboljši slovenskih veleslalomistk Ana Drev, za katero je bila to pravzaprav bolj javna naznanitev, saj je bilo končano kariero mogoče slutiti že po poškodbi leta 2019.

V približevanje k popolnosti jo je potiskala Tina Maze

Veithova je bila na vrhuncu svoje tekmovalne moči v sezoni 2014/15, ki se je spominjamo tudi po bitki s Tino Maze. Prav Črnjanka jo je silila v največja tveganja in iz nje potegnila najboljše. Tista sezona se je končala z Avstrijkinim drugim velikim kristalnim globusom v Meribelu. Slovenko je po pravi drami na zadnjih tekmah ugnala za bsega 22 točk (1.553 vs 1.531). ''Tista sezona je bila res nekaj posebnega. Res je, bila sem mlajša in v dobrem nizu. Ob sebi pa sem imela tudi izjemno tekmico. Druga drugo sva silili k popolnosti smučarskih izvedb. Tini sem hvaležna za to,'' nam je oktobra v Söldnu dejala solnograška šampionka, sicer gimnazijska sošolka Marcela Hirscherja.

Sicer pa sta se Tina in Anna večkrta spopadli v igri stotink. Tukaj je nekaj primerov.

Ga-Pa – svetovno prvenstvo 2011: superkombinacija



Pred devetimi leti je tedaj še Fenningerjeva prvič v karieri postala svetovna prvakinja. Na SP 2011 v Garmisch-Partenkirchnu je v superkombinaciji Mazejevo prehitela za vsega devet stotink sekunde. Obe smučarki sta tedaj vidno napredovali predvsem po slalomskem delu, saj sta bili po smukaškem na četrtem oziroma desetem mestu.

St. Anton – svetovni pokal 2013: superveleslalom



Fenningerjeva je 13. 1. 2013 pred domačimi navijači uprizorila vrhunsko predstavo in si obetala svojo prvo zmago na svetovnem pokalu v superveleslalomu. A to je bil račun brez krčmarja oziroma slavje brez Tine Maze. Črnjanka je v zahtevnih razmerah našla še hitrejšo linijo, Avstrijko prehitela za štiri stotinke in s superveleslalomskim prvencem postala šesta smučarka z zmagami v vseh disciplinah.

Soči 2014: veleslalom



Potem ko se je Tina na najvišji olimpijski stopnički v smuku izenačila z Dominique Gisin, je v veleslalomu poskrbela za prvo samostojno zmago na ZOI. V mokri olimpijski pravljici, 11. 2. 2014, prežeti z dežjem in snegom, je najostrejšo tekmico znova našla v Anni Fenninger. Ta je sicer po prvem teku zaostajala že za 85 stotink sekunde, v finalnem dejanju pa Slovenki vrgla rokavico. A Tina je na koncu ohranila sedem stotink naskoka.

Beaver Creek 2015: superveleslalom



Ko je Mazejeva v prvem dejanju svetovnega prvenstva 2015 v Beaver Creeku domačinko Lindsey Vonn ugnala za ducat stotink sekunde, je vedela, da mora pred proslavljanjem zmage počakati vsaj še na nastop Fenningerjeve. Ta je po hitrem začetku sicer v spodnjem delu proge Raptor postopoma izgubljala, a na koncu le ohranila tri stotinke sekunde prednosti, kar znaša 70 centimetrov. Dvoboj smučark, ki se letos potegujeta tudi za veliki kristalni globus, se torej nadaljuje …

Beaver Creek 2015: smuk



Na oddolžitev za ''poraz'' v superveleslalomu Mazejevi ni bilo treba čakati prav dolgo. V petek se je Beaver Creek prebudil v sončen dan, ki je na trdi podlagi in brez sunkov vetra omogočil enakovredne pogoje za pošteno tekmo. Ko je Fenningerjeva pridrvela v cilj z več kot sekundo prednosti pred rojakinjo Nicole Schmidhofer, je slutila, da ima v rokah odličje, a je morala počakati še na osrednje tekmice. Predvsem na Tino Maze. V cilju je semafor znova razkril drobno razliko – dve stotinki sekunde. Nasvidenje v superkombinaciji in veleslalomu?

Iz arhiva: Vmesni čas Anne Veith O odnosu do najboljše slovenske alpske smučarke vseh časov pa se je Anna Veith razpisala tudi v v avtobiografiji Vmesni čas iz leta 2016.



"To je bil dvoboj, v katerem bi morali biti zmagovalki obe," je med drugim v knjigi zapisala Veithova in razkrila nekaj podrobnosti ostre psihološke bitke. Ta se je zaostrila predvsem po njeni kombinacijski zmagi 1. 3. 2015 v Banskem. "Ta nepričakovana zmaga ji je šla zelo v nos. Vseeno sva si čestitali in se objeli. Takrat še. V Garmisch-Partenkirchnu sva se le rokovali, v Meribelu pa povsem ignorirali. Vseeno sem jo po eni tekmi potrepljala po hrbtu. To je dejansko razumela kot poskus udarca, zato me je boksnila v roko in rekla: 'Kaj je?' Opravičila sem se ji in dejala, da sem ji želela le čestitati. Tedaj je bilo jasno, da je bolje, če se druga druge izogibava," se spominja zmagovalka dvoboja.



Avstrijka natančno opisuje odločilne tekme v Meribelu in med drugim priznava, da se je za slalomski štart bolj kot v dejanskem upanju na preboj med dobitnice točk odločila zaradi psihološkega pritiska na Mazejevo. Kot prelomno točko pa označuje tudi februarsko svetovno prvenstvo v Beaver Creeku in Tinino odločitev za nastop v vseh disciplinah. Ocenjuje namreč, da je s "podaljškom" prvenstva porabila veliko energije in zmanjšala čas za pripravo na tekmi v Mariboru. Tam je dvakrat odstopila.



Mazejevo omenja tudi v številnih drugih kontekstih. A čeprav jo je Črnjanka za zgolj nekaj stotink premagala tako v boju za veleslalomsko zlato na olimpijskih igrah v Sočiju 2014 kot tudi na smuku svetovnega prvenstva 2015 v Beaver Creeku, pa je Anno najbolj "zapekel" poraz na superveleslalomski tekmi svetovnega pokala v St. Antonu, 13. januarja 2013. Takrat ji je uspela sanjska vožnja, v kateri je Lindsey Vonn prehitela za sekundo. Videla se je na najvišji stopnički, kako posluša himno in se veseli prve superveleslalomske zmage. Nato pa – Tina Maze. "Kako ji je uspelo smučati še štiri stotinke hitreje? Ko sem jo dve leti pozneje za tri stotinke prehitela na svetovnem prvenstvu v ZDA, sem ji dejala, da sem se ji s tem oddolžila," piše Veithova.

