Dogovor o spremljanju treninga Ilke Štuhec na Kaninu je vključeval drobni tisk – zbor pri spodnji postaji gondole ob peti uri zjutraj. Ko je štiri ure zatem Štajerka še zadnjič v dnevu snela smuči, slekla smučarski kombinezon in pred mikrofon na dodobra zmehčan sneg prikorakala v kratkih hlačah, je postalo jasno, zakaj je tudi v tem primeru rana ura zlata ura. Na kaninskem treningu resda (še) ni ur in internih tekem, a najboljša slovenska smučarka zadnjih let v družbi Mete Hrovat vendarle tekmuje s pomladnim soncem, ki se kaj hitro po tem, ko se dvigne nad bližnje vrhove gora, neusmiljeno loti snežne podlage.

Začasno domovanje in smučarska telovadnica Ilke Štuhec – Kanin. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Smučarki nekaj spanca "pridobita" z namestitvijo na smučišču, a se njun dan vseeno začne že ob četrti uri. Po priložnostnem zajtrku in razgibalnih vajah, večinoma kar na sobnem kolesu, že sledi smučarski trening. Pri tem uporabljata snežne sani, saj na račun tovrstne vožnje navkreber pridobita veliko časa. Ena vožnja s sedežnico je namreč enaka dvema vožnjama s sanmi. Matematika je tukaj preprosta. Nato pa smučarski dril … Od dve do tri ure. Odvisno od kakovosti podlage. "Šele nato sledi pravi zajtrk," se nasmehne Ilka, ki preostanek dneva nato izkoristi za videoanalizo, fizioterapijo, branje knjig … Vse do osme ali pa devete ure, ko je že čas za počitek.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Štuhčeva je smučarskih premorov sicer vajena, saj so jih v preteklosti narekovale poškodbe. Tokrat je dva meseca povsem zdrava in predvsem z občutkom neporavnanih računov čakala na vrnitev na sneg. Vseeno težav s pridobivanjem občutkov ni imela. "Bilo je super. 'Yes, končno,' sem dejala, ko je postalo jasno, da se vračamo na sneg. V osnovi sem pač smučarka. Jasno, potrebujem vrhunsko kondicijsko pripravo, a to delam zaradi tega, da bi smučala," pojasnjuje Ilka, ki je do preteklega tedna na Kaninu smučala le enkrat. Povsem drugače kot skorajšnja domačinka Ana Bucik, ki smo jo tokrat ujeli med smučarsko vadbo tehnike v družbi očeta.

Ob našem obisku so količki še ostali v shrambi. Uvodni del priprav na Kaninu, ki naj bi se razširil vse do junija, je namreč namenjen prostemu smučanju oziroma vajam z demonstratorjem Juretom Lekičem. Pri tem je bilo opazno tudi smučanje pri dokaj nizki hitrosti. V takšnem položaju je namreč smučar lažje pozoren na številne podrobnosti, jih vadi in jih pozneje prenese na višje hitrosti in v omejen prostor tekmovalne postavitve. "Zaznavam tudi najbolj drobne napake, ki bi se s hitrostjo skrile," pojasnjuje sicer najhitrejša slovenska alpska smučarka.

Čas za daljše smuči in hitrost bo še prišel. Navsezadnje smuk ostaja njen zaščitni znak. Prihodnje leto bo namreč v Cortini d'Ampezzo lovila še zgodovinski tretji naslov svetovne prvakinje. No, tega sicer sama ne bo nikoli napovedala. Predvsem zaradi tega, ker tega ni počela niti na vrhuncu moči. Po rezultatsko slabši sezoni pa se zaveda, da jo do SP 2021 čaka še veliko dela. "Lani marsikaj ni šlo tako, kot sem si zamislila. Težko bi vse skupaj pripisala manku pomladnega treninga. Vsekakor pa je to zelo pomemben del sezone. Ni treba varčevati moči za tekme. Na treningu se lahko vsak dan ubijaš. S ponovitvami," pripoveduje zmagovalka devetih tekem svetovnega pokala.

Iz pogovora s smukaško kraljico, ki je vse do prekinitve javnega življenje vadila na Pohorju, je razvidno, da skozi poletje v postopnem napredovanju želi znova pridobiti ustrezno samozavest in zaupanje v lastne smučarske sposobnosti. Pri tem pa bo zaradi nove razporeditve trenažnih kart v (po)koronski dobi zelo pomembna tudi iznajdljivost. Vadbe na južni polobli ne bo. Na evropskih ledenikih bo gneča. Ima llkin tabor v rokavu še kakšnega aduta? "Upam. Res pa je, da so Švedi trenirali, ko smo bili preostali doma. A pripravljalno obdobje je še dolgo. Treba se bo znajti. Kako uspešni smo pri tem, pa bo vidno, ko bo šlo povsem zares," pravi Štuhčeva.

Na Kaninu prve snežne kilometre po epidemiji koronavirusa nabira tudi Ana Bucik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob sebi tokrat nima trenerja Stefana Abplanalpa, ki do ponovnega odprtja meja ostaja v Švici. Vseeno je stalno v stiku s svojo tekmovalko in demonstratorjem, redno pa pregleduje tudi posnetke voženj. Na začetku snežnih priprav manjka tudi serviser Aleš Sopotnik, ki se trenutno nahaja pri družini v ZDA. V smučarski delavnici ima tako spet glavno besedo Ilkina mama in vodja ekipe Darja Črnko. "Aleša razumem. Komaj ob koncu aprila je lahko po pol leta odšel domov. Zdaj se znova trudim jaz," z nasmehom pripoveduje Črnkova, ki upa na vsaj petnajst kakovostnih kaninskih dni na edinem slovenskem visokogorskem smučišču z idiličnim pogledom na reko Sočo in Jadransko morje.