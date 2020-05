Shiffrinova se ne bo selila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša alpska smučarka zadnjih let Mikaela Shiffrin je podaljšala sodelovanje z Atomicom. Na smučeh avstrijskega proizvajalca bo Američanka nastopala vsaj do konca sezone 2021/22.

Med kondicijskimi treningi v Koloradu, čakanjem na vrnitev na sneg in spremljanjem zapletenega položaja mednarodnih športnih tekmovanj, v katerega so s prošnjo za prestavitev v olimpijsko leto 2022 posegli še organizatorji svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo, je Mikaela Shiffrin rešila vprašanje proizvajalca. Pri tem se je oklenila rekla, da se zmagovitega konja ne menja.

Ameriška zvezdnica je namreč podaljšala sodelovanje z Atomicom. Pogodbo iz leta 2018 sta obe strani nadgradili, tako da bo 25-letna olimpijska in svetovna prvakinja z avstrijskim proizvajalcem sodelovala vsaj do konca sezone 2021/22.

Do zdaj je Američanka z Atomicom ob dveh zlatih olimpijskih kolajnah in petih naslovih svetovne prvakinje osvojila tri velike kristalne globuse in osem malih, obenem pa se lahko pohvali s kar 66 zmagami.

V novo sezono se sicer ne bo podala kot branilka velikega kristalnega globusa, saj se je v pretekli zimi po tragični smrti očeta Jeffa v začetku februarja poslovila od belega cirkusa in tako odprla pot Federici Brignone.