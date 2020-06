Nova realnost: dve reprezentantki, štiri samostojne podjetnice

Poleg Ilke Štuhec, ki je že prava rutinerka dela znotraj odcepljene ekipe, in novinke na samostojni poti Mete Hrovat se bosta na novo zimo zunaj reprezentančnih okvirov pripravljali tudi odpisana Maruša Ferk in nadarjena Neja Dvornik.

Ko smo v pretekli sezoni pisali o aktivnostih slovenske moške ekipe za tehnični disciplini, smo zlahka uporabili kar dvojino, saj sta pod taktirko Klemna Berganta le Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Zdi se, da bo tako še kar nekaj časa, saj je kakovostna vrzel za najboljšima slovenskima smučarja v slalomu in veleslalomu ter mlajšimi rodovi velikanska. Po novem pa je slika podobna v ženski ekipi za tehnični disciplini. Novi odgovorni trener Sergej Poljšak, ki ima ob sebi Mitjo Kunca je tako pred dnevi na ledenik Hintetux popeljal le dve tekmovalki, in sicer Ano Bucik ter Tino Robnik. To sta namreč edini smučarski, ki bosta v celoti delovali znotraj reprezentančne ekipe.

Neja Dvornik bo po novem trenirala pod taktirko Denisa Šteharnika. Foto: Sportida

Na samostojni poti tudi Neja Dvornik

Na uradnem seznamu ekipe svetovnega pokala je sicer tudi Neja Dvornik, ki pa zanesljivo ne bo trenirala z Bucikovo in Robnikovo. Komaj 19-letna Korošica se je že sredi minule sezone umaknila iz reprezentance ter se tudi na mladinsko svetovno prvenstvo, kjer je osvojila srebro v veleslalomu, podala v lastni režiji. Zdaj je ob očetovih usmeritvah znotraj družinskega kluba oblikovala samostojno ekipo, v kateri bo kot trener deloval Denis Šteharnik, sicer nekdanji glavni trener ženske reprezentance, za katerega je bilo sicer predvideno mesto vodje ekipe evropskega pokala. Vlogo serviserja obetavne tehnično usmerjene smučarke pa bo prevzel Jaka Dvornik.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Meta Hrovat v dogovoru s SZS

Dvornikova, ki mora s svojim štabom še doreči "pravila igre" s Smučarsko zvezo Slovenije, se je na zadnjem treningu na ledeniku Kaunertal povezala z Meto Hrovat. Njena samostojna ekipa, ki kateri bo trener Mitja Grašič, svetovalec Jure Hafner, serviser pa Robi Kristan, ima zdaj tudi reprezentančno zeleno luč, zato je formalno oblikovana kot ekipa znotraj ekipe. "Vedela sem, da moram nekaj narediti. Zdaj se že zelo dobro poznam. Vem, v kakšen okolju sem sposobna narediti korak v želeno smer in v kakšnem ne. Konkretno, v pretekli sezoni se celotna zgodba ni razvijala v želeno smer," nam je o razlogih za samostojni korak dejala Hrovatova.

V kontekstu samostojnih ekip pa seveda ne moremo mimo Ilke Štuhec, ki se je izpod reprezentančnega okrilja dokončno umaknila pred petimi leti. Po nedavnih smučarskih treningih na Kaninu se zdaj 29-letna Štajerka v domačem okolju posveča kondicijskih pripravam. Njena ekipa ni doživela večjih sprememb. Še vedno jo vodi Darja Črnko, trener ostaja Stefan Abplanalp, kondicijski trener Jani Gril, serviser pa Aleš Sopotnik.

Maruša Ferk se še ne bo poslovila

Treningi v lastni režiji pa so bili, če smuči ne želi postaviti v kot, edina rešitev za 31-letno Marušo Ferk. Dolgoletna članica izbrane vrste je namreč ostala brez reprezentančnega statusa. Ko se je soočila z zaprtimi reprezentančnimi vrati je večkratna olimpijka, ki ne skriva razočaranja nad odločitvijo vodstva reprezentanc, začela z iskanjem rešitev za nadaljevanje kariere. Tudi njo nato čaka dogovor z vodstvom reprezentanc o načinu kvalificiranja na tekme svetovnega pokala.

Novi vodja reprezentanc Janez Slivnik po četrtkovi potrditi na alpskem zboru še ni želel razkrivati podrobnosti o načinu sodelovanja s kvartetom samostojnih smučarskih podjetnic, je pa zatrdil, da "zveza zanesljivo nobeni ne bo zaprla vrat." Njegovo delo bo sicer v prvi vrsti namenjeno poenotenju smučarske piramide in postopnem širjenju nabora kakovostnih smučarjev. "Pomagal bom na vseh frontah. V začetku pripravljalnega obdobja bom zanesljivo bolj pomagal na ravni evropskega pokala in C ekip. Zavedam se tudi, da je smukaška ekipa malce podhranjena. Tam bom zanesljivo pomagal. Še najmanj bom prisoten pri obeh tehničnih ekipa svetovnega pokala," o novi vlogi pripoveduje Slivnik.