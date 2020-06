Nova sezona, nova vloga

Pred šestimi leti ga je tedanji predsednik alpskega zbora Dušan Gorišek videl v vlogi vodje slovenskih reprezentanc, a se je Janez Slivnik tedaj odločil ostati v tujini. Tokrat je, eno leto po vrnitvi v domovino in vodenju ženske ekipe, sprejel izziv. "Vse skupaj se je pojavilo malce nenadejano. A ko sem dobil ponudbo, sem jo z veseljem sprejel. Po dvajsetih letih trenerskega delovanja je napočil čas, da svoje znanje prenesem na druge. Upam, da bo moje delo doprinos k slovenskemu alpskemu smučanju," pravi novi vodja reprezentanc.

Pretekli teden je jeseniškemu trenerju, ki je na tujem deloval na Finskem in v Avstriji, alpski zbor izrekel zaupnico. Z njim pa tudi enajstim smučarjem svetovnega pokala, od tega šestim v moški (Žan Kranjec, Štefan Hadalin, Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Klemen Kosi) in petim v ženski konkurenci, pri čemer pa je zanimivo, da bodo ob članicah ekipe za tehnični disciplini Tini Robnik in Ani Bucik kar tri reprezentantke delovale v samostojnih ekipah (Ilka Štihec, Meta Hrovat in Neja Dvornik).

A če je vse ožji nabor tekmovalcev in tekmovalk že del večletnega trenda, pa je lahko Slivnik ob sestavi trenerske piramide spoznal tudi močno kadrovsko podhranjenost na strokovni ravni. Koncept dela, po katerem bi izkušeni trener ob sebi uvajal mlajši kader, ki bi bil nato pripravljen prevzeti vajeti, je pred leti zamrl. Zato bo ob širitvi nabora tekmovalcev velik izziv za ekipo novega šefa tudi razvijanje trenerskega kadra.

"Zaradi logistike, organizacije treningov in izbire terenov je to neka povsem nova raven. Na položaj odgovornega trenerja je težko potegniti klubskega trenerja. Jaz ga ne upam. Vsekakor pa je pomembno, da so poleg mladi trenerji. Da se učijo in čez nekaj let prevzamejo ekipo. Žal imamo trenerjev s tovrstnimi izkušnjami malo. Bazen je majhen. V prihodnje bi seveda želeli večjo izbiro," priznava Slivnik.

In kje bo v pripravljalnem obdobju najbolj prisoten? "Zanesljivo bom sprva bolj prisoten na ravni evropskega pokala in C ekip. Trenerjem bom poskušal pomagati. Zavedam se tudi trenerske podhranjenosti v ekipi za hitri disciplini. Še najmanj bom prisoten peri delu obeh tehničnih ekip svetovnega pokala, saj je tam sistem že vzpostavljen. Ko pa se bo sezona začela … Po potrebi. Poskušal bom pomagati na vseh frontah," odgovarja Slivnik.

Novi vodja se zaveda, da vse ekipe čaka drugačno pripravljalno obdobje, zaradi posledic epidemije novega korona virusa, i še vedno preprečujejo izvedbo mednarodnih tekmovanj, pa je negotov tudi pogled proti novi zimi. "Na sezono se moramo pripravljati z mislijo, da bo izpeljana v celoti. Če nas bo višja sila znova zaustavila, se bomo prilagajali. Poskušali bomo izpeljati naš program. Septembra pa bomo verjetno že vedeli več o tekmovanjih," vztraja dolgoletni smučarski delavec.

Ena od idej, ki spremlja pripravo rezervnih načrtov, je preoblikovanje svetovnega pokala v več tekmovalnih sklopov znotraj posameznih prizorišč. Na mizi Mednarodne smučarske zveze pa je tudi pobuda Cortini d'Ampezzo za prestavitev svetovnega prvenstva v leto 2022. "Rešitev zanesljivo ni idealna. Predvsem z vidika marketinga. Toda v sili še hudič muhe je. Če ne bo druge poti, bomo pač v eni sezoni dobili olimpijskega in svetovnega prvaka. Za motiviranost tekmovalcev se ne gre bati," je o tej temi še povedal Janez Slivnik.

Slovenska smučarska reprezentanca 2020/21

Ekipa svetovnega pokala

Tina Robnik in Ana Bucik



Samostojne ekipe

Meta Hrovat, Ilka Štuhec in Neja Dvornik



Ekipa evropskega pokala/C-ekipa

Tehnični disciplini

Žan Kranjec in Štefan Hadalin



Hitri disciplini

Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Klemen Kosi



Ekipa evropskega pokala/C-ekipa

